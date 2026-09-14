Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /রাজ্যের হাইভোল্টেজ উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা, বড় চমক দুই নামেই

রাজ্যের হাইভোল্টেজ উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা, বড় চমক দুই নামেই

Nandigram By Election: গতকালই হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এবার পাল্টা প্রার্থী ঘোষণা করে দিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:18 PM IST
রাজ্যের হাইভোল্টেজ উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা, বড় চমক দুই নামেই

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মহারাজ-যুবরাজ জুটিতেই অটুট আস্থা দলের, কোচিং টিমে বিরাট রদবদলের মেগা আপডেট চলে এল
2
3
4
5