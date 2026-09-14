/রাজ্যের হাইভোল্টেজ উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা, বড় চমক দুই নামেই

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা করল ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল। রবিবার মমতা তৃণমূলের দুই প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই, সোমবার ঋতব্রত শিবির সাংবাজিক বৈঠক করে তাঁদের প্রার্থীদের নাম জানালেন। স্বভাবতই বঙ্গ রাজনীতি তাকিয়ে ছিল এই ঘোষণার দিকে। বলা বাহুল্য আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে লড়াই আরও তীব্র রূপ নিল। গতকালই হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এবার পাল্টা প্রার্থী ঘোষণা করে দিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির।
দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুই কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ঋতব্রত শিবিরের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সফিউজ্জামান শেখ। অন্যদিকে, রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও নজরকাড়া কেন্দ্র নন্দীগ্রামে তাঁরা প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছেন মহম্মদ এতেসামুল হককে।
দলের নির্বাচনী প্রতীক কার হাতে যাবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে রয়েছে। তবে সেই অনিশ্চয়তাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ঋতব্রতপন্থী শিবির। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, কমিশনের ফয়সালা যা-ই হোক না কেন, তাঁদের প্রার্থীরা ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ (AITC)-এর নামেই প্রচার চালাবেন এবং সেই পরিচয়েই মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। দুই কেন্দ্রের এই সমান্তরাল প্রার্থী ঘোষণায় উপনির্বাচনের লড়াইয়ে ঘাসফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ সংঘাত চরম রূপ নিল।
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