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Ritabrata Banerjee on Jahangir Khan: 'ইচ্ছের ঐক্য', বিধানসভায় ফিরহাদের সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে রহস্যঘন মন্তব্য ঋতব্রতর

Ritabrata Banerjee on Jahangir Khan: ফিরহাদের বিদ্রোহী শিবিরে য়োগ দেওয়ার জল্পনা নিয়ে ঋতব্রত বলেন, ববিদা এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:11 PM IST
Ritabrata Banerjee on Jahangir Khan: 'ইচ্ছের ঐক্য', বিধানসভায় ফিরহাদের সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে রহস্যঘন মন্তব্য ঋতব্রতর

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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