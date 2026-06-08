Ritabrata Banerjee on Jahangir Khan: 'ইচ্ছের ঐক্য', বিধানসভায় ফিরহাদের সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে রহস্যঘন মন্তব্য ঋতব্রতর

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: তৃণমূলের বিরোধী গোষ্ঠীর প্রধান ও বিরোধী দলনেতা হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় আজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন ফিরহাদ হাকিম। ফলে জল্পনা রয়েছে, এবার ফিরহাদও কি বাগিদের দলে? সংবাদমাধ্যমে আজ ঋতব্রত বলেন, ববিদা এসেছিলেন, শামিমও এসেছিল। ওর কিছু কথা ছিল সেগুলো বলেছে। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে।
বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা কি বাড়ল? ঋতব্রত বলেন, আজ কোনও সিগনেচার হয়নি। কারণ আর কোনও সিগনেচার হবে না। এবার যা হবে তা হল ইন্ডিভিজুয়াল চিঠি জমা হবে। ব্যক্তিগতভাবে যেতে হবে স্পিকারের কাছে।
ফিরহাদের বিদ্রোহী শিবিরে য়োগ দেওয়ার জল্পনা নিয়ে ঋতব্রত বলেন, ববিদা এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। কেউ আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে আসনে তাহলে কি তিনি আমাদের ব্লকে যোগ দিচ্ছেন? ঋতব্রত বলেন, ববিদা একজন সিনিয়র বিধায়ক। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন মহানাগরিক। ১৯৯৮ সাল থেকে ববিদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। উনি আসায় খুব ভালো লেগেছে, অনেক পুরনো কথা হল। ইচ্ছার ঐক্য ও ঐক্যের ইচ্ছার মধ্যে ফারাক রয়েছে। ইচ্ছার ঐক্য অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছার ঐক্য যদি তৈরি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁকে সাধুবাদ জানাব।
সোমবারই ২০ তৃণমূল সাংসদ এনডিএ ব্লকে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এনিয়ে কী তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে? ঋতব্রত বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বলব, এরকম কোনও কথা হয়নি। গতকাল কয়েকজন এমপির সঙ্গে ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওরা জানতে চেয়েছেন আমি দিল্লি যাব কিনা? দিল্লিতে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব।
উল্লেখ্য, সোমবার বিধানসভায় ঋতব্রতর সঙ্গে দেখা করেন ফিরহাদ হাকিম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের ববি ঋতব্রত ঘরে ঢুকতেই হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। বিধানসভায় এসে ফিরহাদ প্রথমে লবিতে বসেছিলেন। তারপর সন্দীপন সাহা এসে ফিরহাদকে নিয়ে চলে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। সেই ঘরে দীর্ঘ একঘণ্টা ছিলেন ফিরহাদ হাকিম। এতটা সময় কাটানোর পর ঋতব্রতর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ফিরহাদ। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কুণাল ঘোষের। ছিলেন অশোক দেবও। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হয়। কুণাল ঘোষ আঙ্গুল তুলে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন। কুণাল ঘোষের বলা শেষ হয়ে গেলে ফিরহাদ হাকিম কুণাল ঘোষের কাঁধে হাত দিয়ে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেন। সূত্রের খবর, ফিরহাদ কুণাল ঘোষের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, দলটা যেন এক থাকে।
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