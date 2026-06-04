Ritabrata Banerjee: ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! 'বৈধ নয়', বড় কথা বলে দিলেন স্পিকার

রাজীব চক্রবর্তী: ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডে নাটকীয় মোড়। "ঋতব্রতর বহিষ্কার বৈধ নয়।" দিল্লিতে দাঁড়িয়ে একথা স্পষ্ট ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের।
তৃণমূল থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বহিষ্কার প্রসঙ্গে স্পিকার রথীন্দ্র বোস স্পষ্ট বলেন, "দল থেকে বহিষ্কার করার আগে শোকজ করতে হয়। তৃণমূলের আগের দেওয়া চিঠিতে ত্রুটি ছিল, তাই সেটা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু, দলের সংবিধান অনুযায়ী বহিষ্কারের চিঠি বৈধ নয়। শোকজ করতে হয়। সময় দিতে হয়। একদিনেই দুম করে বহিষ্কার করা যায় না।"
স্পিকার রথীন্দ্র বোস আরও বলেন, "এর আগে দলের চিঠিতে স্বাক্ষর নিয়ে সমস্যা ছিল, আমরা সেটা তদন্তের জন্য সিআইডিকে দিয়েছি।" স্পিকার রথীন্দ্র বোস যখন একথাগুলি বলছেন, তখন তাঁর পাশে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং অর্জুন রাম মেঘওয়াল। অন্য পাশে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সচিব সত্যেন্দ্রনাথ দাসও। সবমিলিয়ে স্পিকারের মন্তব্যে ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ড যে নয়া মাত্রা পেল, তা বলাই বাহুল্য।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দিন বিধানসভা সই জালকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের ২ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্য়ায় ও সন্দীপন সাহার নাম করতেই তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁদের। তারপরই রাজ্য-রাজনীতি সাক্ষী থাকে নাটকীয় পট পরিবর্তনের। বহিষ্কারের পরই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করেন ঋতব্রত। এরপরই বুধবার সকাল থেকে একের পর এক ব্রেকিং নিউজ সামনে আসতে থাকে। জানা যায়, 'বহিষ্কৃত' ঋতব্রতর সঙ্গে বিধানসভায় বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলের ৫৮ জন বিধায়ক। যাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য, তাঁরা লড়াই করে জিতে এসেছেন। সই জালকাণ্ডে এই অসম্মান তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না।
বিধানসভার কাউন্সিল চেম্বারে বিদ্রোহী বিধায়কদের ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকে বিরোধী দলনেতা স্থির হন ঋতব্রত। উপ-দলনেতা স্থির হন শিউলি সাহা, সন্দীপন সাহা ও জাভেদ খান। আর মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান। ঋতব্রতকে তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করে স্পিকারের কাছে ৫৮ বিধায়কের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠিও জমা দেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়করা। সেই চিঠিতে আবার 'কৌশলগত পদক্ষেপ' হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলনেত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে উপদেষ্টা হওয়ারও প্রস্তাব রাখেন ঋতব্রত। এমনকি ঋতব্রত এও জানান, “এটা আপাতত আমাদের ৫৮ জন বিধায়কের টিম। খুব দ্রুতই আমাদের টিমের সংখ্যা বেড়ে ৬০-এ পৌঁছাবে।”
সবমিলিয়ে বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার ১ মাসের মধ্যেই ভেঙে খান খান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে একদিকে যেমন ঋতব্রতকে 'বালিশ-চাটন' কটাক্ষে বিঁধেছেন কুণাল ঘোষ, তেমনই পালটা তোপ দেগেছেন ঋতব্রতও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে ঋতব্রতর স্পষ্ট বক্তব্য, "জননেতা ২৬ দিন বেরোবার সাহস পায়নি, বেরিয়েই 'চোর' পিটুনি খেল।" আরও বলেন, " আমায় বেইমান বলতেই পারেন, কিন্তু আমায় তো চোর চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে না, কেউ আমাকে গণপিটুনিও দেয়নি।"
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