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Ritabrata Banerjee: ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! 'বৈধ নয়', বড় কথা বলে দিলেন স্পিকার

Ritabrata Banerjee expelled from TMC is not valid: কেন তৃণমূল থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বহিষ্কার বৈধ নয়? পুঙ্খানুপুঙ্খ তার কারণও ব্যাখা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:28 PM IST
Ritabrata Banerjee: ঋতব্রত বহিষ্কারকাণ্ডে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! 'বৈধ নয়', বড় কথা বলে দিলেন স্পিকার
Image Credit: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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