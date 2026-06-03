Ritabrata Banerjee: জননেতা ২৬ দিন বেরোবার সাহস পায়নি, বেরিয়েই 'চোর' পিটুনি খেল: বিস্ফোরক ঋতব্রত

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নজিরবিহীন ও ঐতিহাসিক পালাবদলের পর বিধানসভার বিরোধী দলনেতার (LOP) আসনে বসলেন দল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়。 স্পিকার রথীন্দ্র বসুর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পর আজ বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিজের প্রথম সাংবাদিক বৈঠক থেকেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় ঋতব্রত ঘোষণা করলেন, “অষ্টাদশ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেকের কোনও সম্পর্ক নেই।” শুধু তাই নয়, অভিষেককে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, “জনগণের নেতা হারার পর ২৬ দিন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। বেরিয়েই চোর চোর শুনে পিটুনি খেল। মানুষকে মানুষে ভাবত না। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবাইকে বসিয়ে রাখত, একবার দেখা করার জন্য”। তাঁর দাবি, অভিষেকের কেবল ‘সং’ আছে, কোনও ‘গঠন’ নেই।
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তৃণমূল পরিষদীয় দলের এই বিদ্রোহ যে কতটা সুপরিকল্পিত ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিধানসভার অভ্যন্তরীণ সমীকরণে। বিধানসভায় তৃণমূলের মোট ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে আপাতত ৫৮ জনের সরাসরি সমর্থন নিয়ে বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসেছেন ঋতব্রত। তবে সংখ্যাতত্ত্বের এই খেলা এখানেই থামছে না। ঋতব্রত জানান, “এটা আপাতত আমাদের ৫৮ জন বিধায়কের টিম। খুব দ্রুতই আমাদের টিমের সংখ্যা বেড়ে ৬০-এ পৌঁছাবে।” আইনি পরিভাষায়, দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় দলত্যাগ বিরোধী আইনের খাঁড়া এড়িয়ে তাঁরাই এখন বিধানসভায় আসল ‘তৃণমূল পরিষদীয় দল’ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আইনত বৈধ।
পরিষদীয় দলের এই বিদ্রোহের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও কৌশলগত দিকটি হলো দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ঋতব্রতের অবস্থান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সুর চরম নরম-গরম রাখলেও, মমতাদির প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বিদ্রোহীরা। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলেন, “দিদিকে প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকার অনুরোধ করব। আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।” আমরাই যে আসল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি, তা মনে করিয়ে দিয়ে নতুন মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামানও বলেন, “তৃণমূলকে বাঁচাতে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে মান্যতা দেব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের স্বীকৃতি দিন।”
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বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পেয়েই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় তাঁর নতুন টিম সাজিয়ে ফেলেছেন。 দলের মুখ্য সচেতক (Chief Whip) করা হয়েছে প্রবীণ বিধায়ক আখরুজ্জামানকে। পাশাপাশি চারজন ডেপুটি লিডার বা উপ-দলনেতা করা হয়েছে— সন্দীপন সাহা, জাভেদ খান, সাবিনা ইয়াসমিন এবং শিউলি শাহাকে।
বিধানসভায় তাঁদের ভূমিকা কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে ঋতব্রত জানান, তাঁরা অপ্রয়োজনে সদন থেকে ‘ওয়াকআউট’ করবেন না। বরং রাজ্য সরকারের সদর্থক পদক্ষেপগুলোকে স্বাগত জানাবেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি সরকারের ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, “আমরা আদর্শ বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। সরকারের নীতি ভাল হলে ভাল বলব, আর বিরোধিতা করার হলে গঠনমূলক বিরোধিতা করব।” তবে একই সাথে শাসকদল বিজেপিকেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, “আমরা বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।”
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