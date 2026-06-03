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Ritabrata Banerjee: জননেতা ২৬ দিন বেরোবার সাহস পায়নি, বেরিয়েই 'চোর' পিটুনি খেল: বিস্ফোরক ঋতব্রত

Bengal Politics Update: "অষ্টাদশ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেকের কোনও সম্পর্ক নেই, অভিষেকের 'সং' আছে 'গঠন' নেই!", বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে আজ বিধানসভায় হুঙ্কার দিলেন। তবে দিদির প্রতি নরম সুর বিদ্রোহীদের, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'প্রধান পরামর্শদাতা' হিসেবে থাকার প্রকাশ্য অনুরোধ করলেন ঋতব্রত। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 03, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:23 PM IST
Ritabrata Banerjee: জননেতা ২৬ দিন বেরোবার সাহস পায়নি, বেরিয়েই 'চোর' পিটুনি খেল: বিস্ফোরক ঋতব্রত

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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