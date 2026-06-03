/Ritabrata Banerjee: মমতা-তৃণমূলের আজই ইতি! বিক্ষুব্ধ ৬০ বিধায়কের সমর্থনের চিঠি নিয়ে বিধানসভায় ঋতব্রত

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের ক্ষমতা কি এবার হস্তান্তর হতে চলেছে? বুধবার সকাল হতেই বিধানসভায় পৌঁছে গেলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে তৃণমূলের আরও বিধায়করাও বিধানসভায় পৌঁছচ্ছেন। আজই কি তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়কদের সাক্ষর সম্বলিত চিঠি দিতে চলেছেন স্পিকারকে? আজই কি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে অন্য এক তৃণমূল কংগ্রেস? এমনই জল্পনা তীব্র হয়ে গেল।
কেন এমন জল্পনা? এবার বিধানসভা ভোটে তৃণমূল পেয়েছে ৮০ আসন। তার মধ্যে সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। সইজাল কাণ্ড ফাঁস করে দেওয়ার পরই তাদের সাসপেন্ড করে দল। আর তার পরই অন্য় রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি চেষ্টা করছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এমনটাই খবর।
সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে নতুন একটি গোষ্ঠী গঠন করতে চলেছেন ঋতব্রত। তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রায় ৬০ তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন। অর্থাত্ বিরোধী দলের তকমা পেতে যে সংখ্যক বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন সেই ম্য়াজিক ফিগার তাঁর হতে চলে এসেছে বলেই খবর। ওই বিপুল সংখ্যক বিধায়কদের সাক্ষর সম্বলিত চিঠি নিয়েই বিধানসভার পথে ঋতব্রত, এমনটাই শোনা যাচ্ছে।
বিরোধী দলনেতা কে হবেন তা ঠিক করবেন বিধানসভার স্পিকার। কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে এমন ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি। বঙ্গ রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্য়ান্ত নজিবিহীন ঘটনা ঘটতে চলেছে। এমনটাই আঁচ করছে রাজনৈতিক মহল। ওই চিঠি জমা পড়ার পর অধ্যক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা একটা বিষয়।
জানা যাচ্ছে ওই ৬০ জন বিধায়কের সমর্থন সম্বলিত চিঠি স্পিকারের কাছে জমা দিলে স্পিকার ঠিক করবেন কাদের তিনি বিরোধী দলের তকমা দেবেন। জানা যাচ্ছে চিঠিতে লেখা রয়েছে কে হবেন বিরোধী দলনেতা, কে হবেন মুখ্য় সচেতক। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এরকম ঘটনা দেখা গেলও বাংলায় এরকম ঘটনা এই প্রথম। যাকে সামনে রেখে বিক্ষুব্ধ বিধায়করা একজোট হয়েছেন তারা একে একে বিধানসভায় পৌঁছতে শুরু করেছেন।
উল্লেখ্য, তৃণমূল যে ভাঙছে তার একটা ইঙ্গিত গতকাল দিয়ে দেন বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় ঢোকার পথে তাপস রায় বলেন, তৃণমূলের এখন শোচনীয় অবস্থা। দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতাকেও ডফাই-ডিনাই। অভিষেককে তো বটেই। এরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ছে। পার্টির রেজাল্ট এক মাসেরও বেশি হয়নি। এটা অনিবার্যই ছিল এবং এটা হবে। তার কারণ তৃণমূল দলটা অ্য়াপলেটিক্য়াল, গায়ক-গায়িকা নিয়ে ভর্তি। দলকে সর্বভারতীয় দেখাতে গিয়ে গুজরাত থেকে দিল্লি থেকে, বিহার থেকে অরাজনৈতিক লোকজনকে নিয়ে এসে রাজসভায়, লোকসভায় পাঠানো হয়েছে। দলে এতদিন অনেকে চুপ করে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বহু কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, এমআইসি, মন্ত্রিসভায় যারা রয়েছে তারা তো অনেকেই অরাজনৈতিক। একটা আধটা নয়, গন্ডায় গন্ডায় হলে ক্রোধটা আটকানো মুসকিল। সেটাই হচ্ছে এখন।
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