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Ritabrata Banerjee: মমতা-তৃণমূলের আজই ইতি! বিক্ষুব্ধ ৬০ বিধায়কের সমর্থনের চিঠি নিয়ে বিধানসভায় ঋতব্রত

Ritabrata Banerjee: তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে নতুন একটি গোষ্ঠী গঠন করতে চলেছেন ঋতব্রত। তাঁর সঙ্গে রয়েছে প্রায় ৬০ তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 03, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:34 AM IST
Ritabrata Banerjee: মমতা-তৃণমূলের আজই ইতি! বিক্ষুব্ধ ৬০ বিধায়কের সমর্থনের চিঠি নিয়ে বিধানসভায় ঋতব্রত

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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