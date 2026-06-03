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Ritabrata Banerjee: বামেদের একসময়ের ‘ব্লুআইড’ ঋতব্রত কি এবার বাংলার ‘একনাথ শিন্ডে’?

TMC's Eknath Shinde: ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর পরিস্থিতি যেভাবে ঘুরে গেছে, তাতে অনেকেই মনে করছেন মমতার হাত থেকে বোধহয় তৃণমূলের রাশ আলগা হতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রে যেমন উদ্ধব ঠাকরের হাত থেকে শিবসেনা বেরিয়ে গিয়েছিল, বাংলাও কি সেই পথেই হাঁটছে?

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:48 PM IST
Ritabrata Banerjee: বামেদের একসময়ের ‘ব্লুআইড’ ঋতব্রত কি এবার বাংলার ‘একনাথ শিন্ডে’?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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