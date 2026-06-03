/Ritabrata Banerjee: বামেদের একসময়ের ‘ব্লুআইড’ ঋতব্রত কি এবার বাংলার ‘একনাথ শিন্ডে’?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার রাজনীতিতে এখন সবথেকে চর্চায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা বামফ্রন্টের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও তরুণ তুর্কি ঋতব্রত এখন তৃণমূল কংগ্রেসের এক বড় সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেও উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। তবে নির্বাচনের পর থেকেই দলের ভেতরের রাশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন ঋতব্রত। তার জেরেই সম্প্রতি তাকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বহিষ্কার করে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।
কিন্তু এই বহিষ্কারের পরই খেলা ঘুরে যায়। শিবসেনা ভেঙে মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডে যেভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, ঠিক সেই পথেই যেন হাঁটলেন ঋতব্রত। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে অন্তত ৫৮ জন তাঁর পাশে আছেন। নিয়ম অনুযায়ী, দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াতে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫৩ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন, যা তাঁর পক্ষে রয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। ঋতব্রতর সঙ্গে এই বেসুরো হাওয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর এক বহিষ্কৃত বিধায়ক সন্দীপন সাহা। তাঁরা ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের কাছে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতার দাবি জানিয়েছেন।
এই সংকটের সূত্রপাত হয় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের একটি রেজোলিউশনকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ওঠে, দলনেতা নির্বাচনের সই জাল করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার চেষ্টা হয়েছিল। ঋতব্রত ও সন্দীপন এই নিয়ে স্পিকারের কাছে জালিয়াতির অভিযোগ জানান এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই নিয়ে শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করেন। এর পরপরই ঋতব্রতকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
ঋতব্রতের এই বিদ্রোহ মূলত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এবং ‘আই-প্যাক’ (I-PAC)-এর বিরুদ্ধে। বিরোধীদের স্পষ্ট বক্তব্য- তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে মানলেও, অভিষেকের একনায়কতন্ত্র ও ভুল রণকৌশল মেনে নেবেন না। নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য তাঁরা অভিষেককেই দায়ী করছেন। কৌশলী ঋতব্রত তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তিকে আঘাত না করে, তাঁকে দলের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রেখে দলের প্রতীক ‘জোড়াফুল’ ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।
ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে সিপিআই(এম)-এর রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া, তারপর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও নানা বিতর্কের জেরে ২০১৭ সালে বামদল থেকে বহিষ্কার—ঋতব্রতের রাজনৈতিক জীবন বরাবরই নাটকীয়। ২০১৮ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব সামলানো ঋতব্রত আজ ১৯৯৮ সালে তৈরি হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বকেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখার, তিনি সত্যিই বাংলার ‘একনাথ শিন্ডে’ হয়ে উঠতে পারেন কি না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)