/Ritabrata Bandyopadhyay: অভিষেক আরও বিপদে? ভয়ংকর কথা বললেন ঋতব্রত: দলের বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরে বিস্ফোরক বিরোধী দলনেতা

প্রবীর চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় : রাজ্য রাজনীতিতে ফের বড় ওলটপালটের ইঙ্গিত। বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি এই বিদ্রোহকে ‘ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি’ বলেই মনে করেন। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যসভা বা লোকসভায় সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি অবাক হবেন না, কারণ দলের ভিতরে যে ফ্যাসিবাদী মনোভাব তৈরি হয়েছিল, তা গণতন্ত্রের জন্য মোটেও সুখকর নয়। দলে সবাইকে কী রকম দমবন্ধ করা পরিবেশে থাকতে হয়েছে, তা এখন সবার জানা।
বর্তমানে তাঁদের বিদ্রোহী ব্লকে বিধায়কের সংখ্যা ৬৪ জন। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত সরাসরি স্পিকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন, 'আমরাই এখানে মূল শক্তি। স্পিকারকে তালিকা দেওয়া হয়েছে, আমাদের সংখ্যা এখনও ৬৪-ই থাকবে। স্পিকার চাইলে ফ্লোর টেস্ট (সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরীক্ষা) করিয়ে দেখে নিতে পারেন, আমরা সব রকম ভাবে প্রস্তুত।' আগামী সপ্তাহে এই বিধায়ক সংখ্যা আরও বাড়বে কি না, তা সময়ই বলবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।
নিজের সংসদীয় পারফরম্যান্সের খতিয়ান তুলে ধরে ঋতব্রত জানান, তিনি এ যাবৎ সংসদে ২৭৫টি বিতর্ক এবং ৮২৩টি প্রশ্ন করেছেন। তবে শেষ অধিবেশনে তিনি কোনও প্রশ্ন জমা দেননি। এর পেছনে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে তিনি বলেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল প্রশ্ন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে পাঠানো প্রশ্নই আমাকে করতে হবে। একজন পিওসি (POC) টিকটিকির মতো সবসময় পিছনে লেগে থাকত।'
অন্য কোনও স্বাধীন প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না জানিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে যদি ‘ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন’ (টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন)-এর মতো কোনও কেলেঙ্কারি ঘটে, তবে তার দায় কে নেবে? দলের এই অবস্থাকে একেবারেই ‘ক্রাউন প্রিন্স’ বা যুবরাজের একনায়কতন্ত্র বলে তীব্র কটাক্ষ ঋতব্রত। দাবি করেন এই কারণেই বিদ্রোহী ব্লকে নাম আরও বাড়বে।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অন্যান্য নেতাদেরও তীব্র নিশানা করেন ঋতব্রত। কীর্তি আজাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাঁর গড় মাত্র ১৪ এবং সংসদে যে ই-সিগারেট খাওয়া যায় না, তা সাধারণ জ্ঞান। অন্যদিকে, তাঁদের এই অবস্থান ও বক্তব্যকে প্রবীণ নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন (এনডোর্সমেন্ট) করেছেন বলেও তিনি দাবি করেন। নব্য বিধায়ত স্বাতী খন্ডকর শুক্রবার বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করেন। ঋতব্রত ও সন্দীপন তাঁর অসুস্থতায় তাঁকে সাহায্য করেন বলেই জানান। সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে যাওয়াই এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য।
সব মিলিয়ে, বিধানসভার বাইরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিস্ফোরক বয়ান দলীয় ফাটলকে পুরোপুরি সামনে এনে দিল। আগামী দিনে এই সংখ্যার খেলা কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।
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