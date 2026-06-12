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Ritabrata Bandyopadhyay: অভিষেক আরও বিপদে? ভয়ংকর কথা বললেন ঋতব্রত: দলের বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরে বিস্ফোরক বিরোধী দলনেতা

Abhishek Banerjee: অন্য কোনও স্বাধীন প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না জানিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে যদি ‘ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন’ (টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন)-এর মতো কোনও কেলেঙ্কারি ঘটে, তবে তার দায় কে নেবে? 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:30 PM IST
Ritabrata Bandyopadhyay: অভিষেক আরও বিপদে? ভয়ংকর কথা বললেন ঋতব্রত: দলের বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরে বিস্ফোরক বিরোধী দলনেতা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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