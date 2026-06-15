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  • /Ritabrata Banerjee: বিধানসভার বিগ ব্রেকিং: এবার রাজ্যের বিধায়করাও মিশে যাবেন NCPI-তে? সদস্য ৬৫ হওয়ার পরই ঋতব্রতর বিরাট ইঙ্গিত

Ritabrata Banerjee: বিধানসভার বিগ ব্রেকিং: এবার রাজ্যের বিধায়করাও মিশে যাবেন NCPI-তে? সদস্য ৬৫ হওয়ার পরই ঋতব্রতর বিরাট ইঙ্গিত

NCPI Big Update: স্পিকারের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতোমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে জোড়াফুল শিবির। গতকাল সাংসদরা এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে-- এবার কি বিধানসভার বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়করাও একই পথে হেঁটে ওই নতুন দলে যোগ দেবেন?

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:00 PM IST
Ritabrata Banerjee: বিধানসভার বিগ ব্রেকিং: এবার রাজ্যের বিধায়করাও মিশে যাবেন NCPI-তে? সদস্য ৬৫ হওয়ার পরই ঋতব্রতর বিরাট ইঙ্গিত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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