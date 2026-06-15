/Ritabrata Banerjee: বিধানসভার বিগ ব্রেকিং: এবার রাজ্যের বিধায়করাও মিশে যাবেন NCPI-তে? সদস্য ৬৫ হওয়ার পরই ঋতব্রতর বিরাট ইঙ্গিত

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: লোকসভা থেকে রাজ্য বিধানসভা-- শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ভাঙন ও বিদ্রোহ চরমে। গতকালই লোকসভার ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ হঠাৎ করে এনসিপিআই (NCPI) দলে যোগ দিয়েছেন। সংসদে আলাদা কোনও ব্লক তৈরি না করে সরাসরি এই নতুন দলে যোগদানের জন্য তাঁরা লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, দলত্যাগ বিরোধী আইন বা অন্য কোনও প্রকার আইনি জট এড়াতেই বিক্ষুব্ধ সাংসদরা এই কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র তোলপাড়।
বিধানসভায় বিদ্রোহ
সাংসদদের এই দলবদলের আগে তৃণমূলে বিদ্রোহের আসল সূত্রপাত হয়েছিল রাজ্যের বিধানসভায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কদেরই বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি দিয়েছেন অধ্যক্ষ। এর ফলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার নতুন বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তকে একেবারেই মেনে নেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। স্পিকারের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতোমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে জোড়াফুল শিবির। গতকাল সাংসদরা এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে-- এবার কি বিধানসভার বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়করাও একই পথে হেঁটে ওই নতুন দলে যোগ দেবেন?
এনসিপিআই-তে মিশে যাবে বিধায়করাও?
বিধায়কদের এনসিপিআই-তে যোগদানের এই জল্পনা অবশ্য সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন স্বয়ং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, তাঁরা কোনও নতুন দলে মিশে যাচ্ছেন না। ঋতব্রত বলেন, 'আমরা এনসিপিআই সম্পর্কে শুনেছি, কিন্তু এই দল সম্পর্কে আমাদের কোনও সম্যক ধারণা নেই। আমরা বিধানসভায় সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধিতা করব। এমন কিছু করব না যাতে কারও কোনও অসুবিধা হয়।'
তিনি আরও বলেন, বিল নিয়ে ভোটাভুটি হলে তাঁদের যা বিধায়ক সংখ্যা, তাতে হয়ত তাঁরা হেরে যেতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ওয়াকআউট করে চলে যাবেন না। তাঁদের এই পদক্ষেপেই স্পষ্ট যে তাঁরা ঠিক কী করতে চাইছেন। দলের প্রতীক নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি এবং তাঁরা কোনও দলের সঙ্গে মিশে যাননি বলেই স্পষ্ট করেছেন ঋতব্রত।
বিধায়ক সংখ্যা বেড়ে ৬৫?
এ দিন বিধানসভার অন্দরে তৃণমূলের ভাঙন-জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে একটি হাই-প্রোফাইল বৈঠকের পর। সোমবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন কলকাতা বন্দরের তৃণমূল বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান নেতা ফিরহাদ হাকিম। এই বৈঠক থেকে বেরোনোর পরেই ঋতব্রত দাবি করেন, তাঁদের শিবিরে বিক্ষুব্ধ বিধায়কের সংখ্যা আরও বেড়েছে।
ঋতব্রতর দাবি অনুযায়ী--
১. তৃণমূলের আরও এক বিধায়ক নিজেদের শিবিরে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা চিঠি দিয়ে অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন।
২. এর ফলে বিধানসভায় তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরে মোট বিধায়কের সংখ্যা আগে ঘোষিত ৬৪ থেকে বেড়ে এখন ৬৫ জনে পৌঁছেছে।
৩. ফিরহাদ হাকিম তাঁদের বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও, তিনি বিক্ষুব্ধদের সমর্থন জানিয়ে চিঠিতে সই করেছেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি ঋতব্রত। ফিরহাদ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা কেবল বলেন, 'উনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ, আজ আমাদের বৈঠকে ছিলেন। উনি আমার guardian (অভিভাবক)'
ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক পরেই ঋতব্রত সংখ্যা বাড়ার কথা জানানোয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। ওই নতুন ১ জন বিধায়ক কি খোদ ফিরহাদ হাকিম? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃণমূলে এই ব্যাপক ভাঙনের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সৈনিক ফিরহাদ হাকিমের এই রহস্যময় রাজনৈতিক অবস্থান শাসকদলের অন্দরে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।
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