/ঘাসফুল নেই, নতুন নাম-প্রতীকের খোঁজ! ১১টার মধ্যে কমিশনে তালিকা ঋতব্রত শিবিরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর তৎপর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে কমিশনের কাছে নতুন দলের নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব জমা দিতে চলেছে ঋতব্রত শিবির। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, দুই পক্ষকেই দলের জন্য তিনটি করে বিকল্প নাম এবং তিনটি করে নির্বাচনী প্রতীকের প্রস্তাব দিতে হবে।
সেই তালিকা থেকেই কমিশন প্রতিটি শিবিরের জন্য একটি নাম এবং একটি প্রতীক নির্ধারণ করবে। এই নির্দেশের পরই শুক্রবার সকালে বৈঠকে বসবে ঋতব্রত শিবির। বৈঠকে আলোচনার পর তিনটি নাম এবং তিনটি প্রতীক চূড়ান্ত করা হবে। এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেই তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হবে।
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম ও ‘ঘাসের উপর জোড়াফুল’ প্রতীক আপাতত ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই শিবিরই আসন্ন উপনির্বাচনে এই নাম ও প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী,দুই শিবিরকে নিজেদের পছন্দের তিনটি নাম ও তিনটি ‘ফ্রি’ প্রতীকের তালিকা দিতে বলা হয়েছে। সেই তালিকা থেকে কমিশন একটি নাম ও একটি প্রতীক বরাদ্দ করবে। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথা।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। ঘাসফুল প্রতীকের দাবিদার ছিল দু'পক্ষই। একদিকে কালীঘাট তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত শিবির। রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছিল। দিল্লিতে গিয়ে নিজেদের সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেছিলেন মমতা ও ঋতব্রত। এরপর ৩ দফায় শুনানির পর অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করল কমিশন। অর্থাৎ, এদিনের বৈঠক এবং কমিশনে জমা পড়া তালিকার উপরই আপাতত নজর ঋতব্রত শিবিরের। কোন তিনটি নাম এবং কোন তিনটি প্রতীক তারা বেছে নেয়, এখন সেটাই দেখার।
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