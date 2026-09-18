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ঘাসফুল নেই, নতুন নাম-প্রতীকের খোঁজ! ১১টার মধ্যে কমিশনে তালিকা ঋতব্রত শিবিরের

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে শুক্র সকালেই বৈঠকে বসবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। বৈঠকের পর দলের জন্য তিনটি বিকল্প নাম এবং তিনটি নতুন নির্বাচনী প্রতীকের প্রস্তাব কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে এই তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:07 AM IST
ঘাসফুল নেই, নতুন নাম-প্রতীকের খোঁজ! ১১টার মধ্যে কমিশনে তালিকা ঋতব্রত শিবিরের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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