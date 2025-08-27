Rooftop Restaurant: ছাদে করা যাবে না রান্না! বিধি নিষেধ নিয়েই পুজোর আগে খুলছে রুফটপ...

Rooftop Restaurant: ছাদে করা যাবে না রান্না! বিধি নিষেধ নিয়েই পুজোর আগে খুলছে রুফটপ...
Kolkata Municipal corporation: নির্দেশিকা না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়রের নির্দেশের পর শনিবার রাতেই রুফটপ রেস্তোরাঁ বন্ধের নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুরসভা।
রক্তিমা দাস: পুজোর আগেই খুলছে শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি (Rooftop Resturant)। তবে তার জন্য কিছু শর্ত মানতে হবে মালিকদের। ফায়ার, কলকাতা পুলিস ও কলকাতা পুরসভার (KMC) তরফে যে যে নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। এই সব নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা আগামী তিন মাসের মধ্যেই করে ফেলা হবে বলে এই মর্মে মুচলেখা দিতে হবে রুফটফ রেস্তোরাঁর মালিকদের। ১৫ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভার কাছে এই মুচলেখা দিতে হবে। তবে নতুন করে শহরে আর কোন রুফটপ তৈরির রেস্তোরার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
ছাদ কমন এরিয়া হিসেবে ব্যবহার হবে। বর্তমানে যে রুফটপ রেস্তোরাগুলি রয়েছে তা খোলার জন্য যে সমস্ত শর্ত মানতে হবে। রেস্তোরাঁর ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। যাতে বিপদের সময় মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ৫০ শতাংশ ছাড় বাদেও রাস্তার দিকের অংশ খালি রাখতে হবে। যাতে বিপদকালীন সময়ে প্রয়োজনে বাইরে থেকে ল্যাডার দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দুটি সিঁড়ি রাখতে হবে। কোন সিঁড়ি এনক্লোজ করা যাবে না।
ছাদের দরজা বন্ধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সিসিটিভির ব্যবহার বাড়াতে হবে। রুফটপ রেস্তোরাগুলিতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে মাইক্রোওভেন বা ইলেকট্রিক ওভেন ব্যবহার করা যাবে। রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর কোন রুফটপ রেস্তোর থাকবে না। একমাত্র কমার্শিয়াল বিল্ডিং বা এরিয়ার ক্ষেত্রেই রুফটপ রেস্তোরাঁ যেগুলি রয়েছে তাদের অনুমতি দেওয়া হবে।
কলকাতা পুলিস, ফায়ার ব্রিগেড ও কলকাতা পুরসভা, এই তিন সংস্থার তরফ থেকে অনুমতি মিললে তবেই রুফটপ রেস্তোরা খোলা যাবে। এর মধ্যে যে কোনও একটি অনুমতি না থাকলে সেই রেস্তোরাঁ বন্ধ করার অধিকার থাকবে পুরসভার। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই সমস্ত নিয়ম মানা হবে এবং তিন মাসের মধ্যে তা কার্যকর করা হবে বলে মুচলেখা দিতে হবে রেস্তোরাঁর মালিকদের। তারপরেই রেস্তোরাঁ খুলতে পারবেন তারা।
