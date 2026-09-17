Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পুজোর আগেই রোজভ্যালি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত, সবাইকেই ফেরত দিতে হবে টাকা

পুজোর আগেই রোজভ্যালি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত, সবাইকেই ফেরত দিতে হবে টাকা

Rose Valley Case: রোজভ্যালি দুর্নীতি ভারতের পূর্বাঞ্চলের—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ওড়িশা এবং আসামের— অন্যতম বৃহত্তম চিটফান্ড কেলেঙ্কারি।  সংস্থাটি অনিয়ম ও প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছিল, যা সারদা কেলেঙ্কারির পরিমাণের চেয়ে বহুগুণে বেশি।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 17, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:39 PM IST
পুজোর আগেই রোজভ্যালি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত, সবাইকেই ফেরত দিতে হবে টাকা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কলেজের ছাত্র থেকে ২.২ কোটির ইনামি মাওবাদী — কে এই অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ?
2
3
4
5