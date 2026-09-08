মঞ্চেই ঘষে ঘষে দেবী দুর্গার বাড়তি হাত মোছার চেষ্টা! ভিডিয়ো পোস্ট করে কুণালের তোপ: 'মমতার আমলে হলে কী করতেন?'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় দেবী দুর্গার ছবি দিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপনে দশ নন, দেবী দুর্গা একাদশভূজা। এই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই বিতর্কে ক্ষমা চেয়ে নেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'পরবর্তীকালে সরকার এই বিষয়ে যত্নবান থাকবে। যাঁরা এই ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে।' এরপরই এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি এক ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায়, বিজেপির সভামঞ্চ দুর্গাপুজোর ওই বিতর্কিত সরকারি হোর্ডিং থেকে দেবী দুর্গার বাড়তি হাতটি মুছে ফেলা হচ্ছে। কুণাল ঘোষ লেখেন, 'প্রথমে মা দুর্গার এগারোটি হাতসহ ছবি প্রচার হল। তারপর সভামঞ্চ থেকে একাদশতম হাত মুছতে গিয়ে শঙ্খ উধাও হল। প্রবল সমালোচনার মুখে দুঃখপ্রকাশও হল। আমার প্রশ্ন, এটা যদি মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কোনও দফতর বা এজেন্সির ভুল হত, তাহলে কী দাঁড়াত? তখন কে কে কী কী বলতেন আর করতেন? ছবি- মঞ্চে তড়িঘড়ি বাড়তি হাত মোছা হচ্ছে।'
এদিকে দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে একযোগে সরকারকে নিশানা করেছেন তৃণমূল ও সিপিএম। তৃণমূলের তরফে ফেসবুকে পোস্ট, তাহলে এখন বিজেপি সরকারের মতে, মা দুর্গার ১১টি হাত? তাদের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত, মা দুর্গা এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বারবার ভুলভাবে উপস্থাপন করা গভীর লজ্জাজনক'!
ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষও। তিনি লিখেছেন, 'একটা চমৎকার সরকারী বিজ্ঞাপন!এখানে মা দুর্গার এগারোটা হাত। দেবতাদের পক্ষ থেকে দুর্গাকে দশ হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল অসুর বধের জন্য। আর বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে ঠাকুরকে একটা এক্সট্রা হাত দেওয়া হয়েছে,পুজোর সময় বাঙালির ওপর কেউ নিরামিষ খাওয়ার ফতোয়া জারি করতে এলে তাকে কানের গোড়ায় থাবড়া মেরে প্যাণ্ডেল এবং বাঙলা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য'।
পুজোর পর এবার আর কার্নিভ্যাল নয়, মহালয়ায় বড় কর্মসূচি ইডেনে। মহালয়ার দিনই পুজোর সূচনা। কলকাতায় বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না, বাজবে না ডিজে। অষ্টমীর দিন রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে মদ বিক্রি। পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ অনুদান। পুজোয় মকুব বিদ্যুত্ বিল। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে এবার একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
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