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মঞ্চেই ঘষে ঘষে দেবী দুর্গার বাড়তি হাত মোছার চেষ্টা! ভিডিয়ো পোস্ট করে কুণালের তোপ: 'মমতার আমলে হলে কী করতেন?'

Kunal Ghosh: সরকারি বিজ্ঞাপনে দশভুজার বদলে মা দুর্গার এগারোটি হাত দেখানোকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ঘটনার জেরে ভুল স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দায়ীদের সতর্ক করার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, সভামঞ্চের হোর্ডিং থেকে বাড়তি হাত মোছার একটি ভিডিও পোস্ট করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, এই একই ভুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ঘটলে বিরোধীরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:32 AM IST
মঞ্চেই ঘষে ঘষে দেবী দুর্গার বাড়তি হাত মোছার চেষ্টা! ভিডিয়ো পোস্ট করে কুণালের তোপ: 'মমতার আমলে হলে কী করতেন?'

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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