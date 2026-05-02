Kolkata jeweller bank fraud: সাত বছর, ২৫টি ব্যাংক, ২৭০০ কোটি টাকা: দুবাই থেকে ধরা পড়লেন কলকাতার গয়নার কারবারি
Kolkata jeweller bank fraud: গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল, এমনকী ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশ। সাত বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গা-ঢাকা দিয়েছিলেনঅভিযুক্ত শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস (আই) লিমিটেডের কলকাতার প্রোমোটার কমলেশ পারেখ।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত বছর ধরে লুকিয়ে ছিলেন দুবাইয়ে। ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশ জারি হয়েছিল, গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল, তবু ধরা দেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই হল না কমলেশ পারেখের। ২,৬৭২ কোটি টাকার ব্যাংক চক্রের মূল অভিযুক্ত এই কলকাতার গয়নাব্যবসায়ীকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে প্রত্যর্পণ করে ভারতে আনল সিবিআই (CBI)।
: আরও পড়ুন: Abhishek Banerjee: আমি দেখে নেব: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কাউন্টিং পর্যবেক্ষক খোদ অভিষেক
শুক্রবার, ১ মে ২০২৬। দিল্লির মাটিতে পা রাখতেই সিবিআইয়ের ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফ্রড ব্র্যাঞ্চ (BSFB) তাঁকে গ্রেফতার করে। শনিবার দিল্লির আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য পেশ করা হচ্ছে তাঁকে। সেখান থেকে কলকাতায় এনে স্থানীয় আদালতে হাজির করা হবে।
কী ছিল এই চক্রে?
শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস (আই) লিমিটেডের কলকাতার প্রোমোটার কমলেশ পারেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে ২৫ ব্যাংকের একটি কনসোর্টিয়াম থেকে ২,৬৭২ কোটি টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নেন। এই কনসোর্টিয়ামের নেতৃত্বে ছিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI)।
সিবিআইয়ের তদন্তে উঠে আসে, সংস্থার প্রোমোটার ও ডিরেক্টররা মিলে বিদেশে একাধিক শেল কোম্পানির জাল বুনেছিলেন। সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা বিদেশে পাচার করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও ছিল এই চক্রের শাখা। রফতানি ব্যবসার ভেক ধরে আর্থিক লেনদেনে কারসাজি এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের অপব্যবহার ছিল তাঁদের কৌশল।
মামলার ইতিহাস
২০১৬ সালে কলকাতার সিবিআই-বিএসএফবি এই মামলা দায়ের করে। ২০১৯ সালে পারেখের বিরুদ্ধে জারি হয় ওপেন-এন্ডেড নন-বেলেবল ওয়ারেন্ট। তদন্ত শুরু হতেই তিনি দেশ ছাড়েন। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড কর্নার নোটিশ (RCN) জারি করা হলে UAE কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করে।
বিদেশ মন্ত্রক (MEA) ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA) সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সিবিআই। সংস্থার বক্তব্য, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতে ফেরত আনা হয়েছে দেড়শোরও বেশি পলাতক অভিযুক্তকে।
এখন প্রশ্নটা কী?
ধরা পড়লেন পারেখ। কিন্তু ২,৬৭২ কোটি টাকা কোথায়? কত ব্যাংক শাখায়, কত জামানত আটকে আছে, কত টাকা আদৌ উদ্ধার হবে, এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অনিশ্চিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া প্রায়ই গ্রেফতারের চেয়ে বহুগুণ কঠিন হয়ে পড়ে। তবু এই প্রত্যর্পণ একটা বার্তা দিয়ে গেল। দেশ ছাড়লেই পার পাওয়া যাচ্ছে না। দুবাই থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে কলকাতা। পথ দীর্ঘ হলেও, এবার আইনের হাত পৌঁছে গিয়েছে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: গণনার দিন শেষ চুরি ও কামড় দেবে বিজেপি, তাও আমরা ২০০+ সিট পাব: অভিষেক
