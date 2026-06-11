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Saayoni Ghosh: শাড়ি ছেড়ে জিন্স-টপ, মুখে মাস্ক! 'দিদি হয়ে ওঠা' সায়নী কেন হঠাৎ মুখ লুকালেন?

Saayoni Ghosh Airport Look Viral: বিগত কয়েক বছরে ধীরে ধীরে চালচলন, পোশাক-আশাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন দলের যুবনেত্রী! পালাবদলে সেই সায়নীই এনডিএ-র শরিক হতে চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে লেখা বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের চিঠিতে সই করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে৷ এরপরই এদিন মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, পরনে জিন্স-টি-শার্ট, এভাবেই বিমানবন্দর থেকে বের হন তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:46 PM IST
Saayoni Ghosh: শাড়ি ছেড়ে জিন্স-টপ, মুখে মাস্ক! 'দিদি হয়ে ওঠা' সায়নী কেন হঠাৎ মুখ লুকালেন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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