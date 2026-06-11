Saayoni Ghosh: শাড়ি ছেড়ে জিন্স-টপ, মুখে মাস্ক! 'দিদি হয়ে ওঠা' সায়নী কেন হঠাৎ মুখ লুকালেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) অন্দরে চলা তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন অব্যাহত। উত্তাল আবহের মাঝেই কলকাতা বিমানবন্দরে ধরা পড়ল এমন এক দৃশ্য, যা রাজ্য রাজনীতিতে একেবারে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা অত্যন্ত বিশ্বস্ত, ‘ফায়ারব্র্যান্ড’ নেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষ বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরলেন। কিন্তু দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে দেখে চেনার উপায় ছিল না কারও! কপালে বড় লাল টিপ, সুতির শাড়ি আর চেনা বাঙালি লুক ঝেড়ে ফেলে সায়নী ধরা দিলে
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন সায়নী নামলেন, তখন তাঁর পরনে ব্লু জিন্স, ব্ল্যাক টপ, চোখে বড় সানগ্লাস, মাথায় টুপি আর মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা মাস্কে! সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা এড়িয়ে সম্পূর্ণ 'সিক্রেট লুকে' সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসেন তিনি। একসময়ের রণংদেহী ও স্পষ্টবক্তা এই নেত্রীর এমন ‘সিক্রেট লুক’ আর মুখ লুকানোর ছটফটানিই এখন বাংলার রাজনৈতিক মহলে এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
আসলে, লোকসভায় তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে নাম লেখানোর পর এটাই ছিল কলকাতায় সায়নীর প্রথম পা রাখা। রাজনৈতিক মহলের জোর গুঞ্জন, দিদির হাত ছেড়ে সায়নী এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শিবিরে নাম লেখানোর জমি সাজিয়ে ফেলেছেন। এই হাইপ্রোফাইল দলবদলের জল্পনার মাঝেই তাঁর এই ভোলবদল এবং মিডিয়া ট্রায়াল এড়ানোর চেষ্টা যেন সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিচ্ছে।
বিতর্কের ছায়া ও সায়নীর অতীত
সায়নী ঘোষের রাজনৈতিক ও অভিনয় জীবন যতটা লাইমলাইটে থেকেছে, ঠিক ততটাই তাঁর নাম জড়িয়েছে নানা বিতর্কে। রাজনীতিতে পুরোদমে নামার আগেই ২০১৫ সালে তাঁর ট্যুইটার (এখন এক্স) হ্যান্ডেল থেকে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর গ্রাফিক পোস্ট করা হয়েছিল, যেখানে শিবলিঙ্গের ওপর কন্ডোম পরাতে দেখা যায়। যদিও সায়নী পরে দাবি করেছিলেন তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল, তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। বিরোধীরাও এই নিয়ে তাঁকে বারবার হিন্দু-বিরোধী তকমা দিয়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে।
প্রসঙ্গত,দিল্লিতে এনডিএ-র মেগা সম্মেলন শেষ করে রাতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদকে নিয়ে এক গোপন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। বিজেপি সূত্রের খবর, দিল্লির ৯, মোতিলাল নেহরু মার্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকটি হয়। এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূলের চার হেভিওয়েট বিক্ষুব্ধ সাংসদ— সায়নী ঘোষ, ইউসুফ পাঠান, মালা রায় এবং প্রতিমা মণ্ডল।
তৃণমূল যুবর প্রাক্তন সভানেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষের এই রহস্যময় অন্তর্ধান আর শুভেন্দুর শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ার ইঙ্গিত বাংলার রাজনীতির সমীকরণ রাতারাতি ওলটপালট করে দিতে পারে। এখন দেখার, শাড়ি ছেড়ে জিন্স-টিশার্ট আর মাস্কে মুখ ঢাকা সায়নী ঘোষের এই রূপের আড়ালে ঠিক কী বড় ধামাকা অপেক্ষা করছে বাংলার রাজনীতির জন্য!
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