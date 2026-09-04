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ফেসবুকে পিনড পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভিডিয়ো! তৃণমূলে ফিরছেন সায়নী? তুঙ্গে জল্পনা

Saayoni Ghosh: দল বদলালেও সোশ্যালে বদল নেই সায়নী ঘোষের! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নেটপাড়ায় এটি কেবল কোনও ভুল নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও গভীর রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে, তা সময়-ই বলবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:36 PM IST
ফেসবুকে পিনড পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভিডিয়ো! তৃণমূলে ফিরছেন সায়নী? তুঙ্গে জল্পনা
Image Credit: সায়নী ঘোষ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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