/ফেসবুকে পিনড পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভিডিয়ো! তৃণমূলে ফিরছেন সায়নী? তুঙ্গে জল্পনা

রাজীব চক্রবর্তী: ফেসবুকে পিনড পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভিডিয়ো! দলত্যাগ বিতর্কের মধ্যেই NCPI সাংসদ সায়না ঘোষকে নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। সায়নী ঘোষের ফেসবুক পেজে আজও পিনড পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ভিডিয়ো! সোশ্যাল মিডিয়ায় অতি সক্রিয় সায়নী কি তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে ভিডিয়ো ডিলিট করতে ভুলে গিয়েছেন? নাকি সবটা জেনে বুঝেই? রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই দল বদল করেন ২০ জন তৃণমূল সাংসদ। NCPI-তে যোগ দেন তাঁরা। যঁরা নিজেদের এখন এনসিপিআই সাংসদ বলে দাবি করেন। যে দলে আছেন সায়নীও! কিন্তু, বদলাননি ফেসবুকের পিনড পোস্ট! কেন? সেখানেই জল্পনা।
দল বদলালেও সোশ্যালে বদল নেই। সায়নী ঘোষের ফেসবুকে এখনও পিন করা মমতার ভিডিও। আর তাই ঘিরেই তুঙ্গে জল্পনা, উসকে উঠেছে নয়া বিতর্ক। রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপিআই-এ যোগ দিয়েছেন ২০ জন সাংসদ। কিন্তু দলীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান বদলে গেলেও ডিজিটাল পাতায় রয়ে গিয়েছে পুরনো দলীয় স্মৃতির ছাপ। একদা তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষের ফেসবুক পেজে 'অভিনেতা, যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ' পরিচয়ের পাশাপাশি এখনও জ্বলজ্বল করছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর একটি ভিডিয়ো। পেজের একদম উপরেই পিন করা রয়েছে সেই ভিডিয়ো।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয় সায়নী কি রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যে এই ভিডিও ডিলিট করতে ভুলে গিয়েছেন, নাকি সবটা জেনেবুঝেই রেখে দিয়েছেন— তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা ও চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নেটপাড়ায় এটি কেবল কোনও ভুল নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও গভীর রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে, তা সময়-ই বলবে। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক বছরে ধীরে ধীরে চালচলন, পোশাক-আশাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন একদা তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ।
কিন্তু, সেই সায়নী ঘোষ-ই রাজ্যে পালাবদলের পর দিল্লিতে তৃণমূল শিবিরে ভাঙন দেখা দিলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে লেখা বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের চিঠিতে সই করেন। এরপর কলকাতায় ফিরতেই বিমানবন্দরে 'দিদি হয়ে ওঠা' সায়নী ঘোষকে দেখা যায় শাড়ি ছেড়ে জিন্স-টপে। মুখে মাস্ক! বিমানবন্দরে তাঁকে দেখে চেনার উপায় ছিল না কারও! কপালে বড় লাল টিপ, সুতির শাড়ি আর চেনা বাঙালি লুক ঝেড়ে ফেলে সায়নী ধরা দেন ব্লু জিন্স, ব্ল্যাক টপে 'সিক্রেট লুকে'। চোখে বড় সানগ্লাস, মাথায় টুপি আর মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা মাস্কে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা অত্যন্ত বিশ্বস্ত, ‘ফায়ারব্র্যান্ড’ নেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষ কার্যত মুখ লুকিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরন।
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