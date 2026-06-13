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Saayoni Ghosh Faced Backlash: সই যখন করেছেন, ইস্তফা দিন! সায়নীকে নিয়ে যুব তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমুল ‘মেসেজ বম্বিং’

Saayoni ghosh vs Youth TMC:  ইতিমধ্যে বিরোধী শিবিরে নাম লেখানোর জল্পনা তৈরি হলেও, যুব সভাপতির পদ থেকে এখনও ইস্তফা দেননি সায়নী ঘোষ। একই সময়ে ‘মালা’রা ইস্তফা দিলেও সায়নী কেন এখনও সগৌরবে নিজের পদে অনড়, তা নিয়ে দলের অন্দরেই শুরু হয়েছে তীব্র কোন্দল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:04 PM IST
Saayoni Ghosh Faced Backlash: সই যখন করেছেন, ইস্তফা দিন! সায়নীকে নিয়ে যুব তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমুল ‘মেসেজ বম্বিং’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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সই যখন করেছেন, ইস্তফা দিন! যুব তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমুল ‘মেসেজ বম্বিং’
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