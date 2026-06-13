/Saayoni Ghosh Faced Backlash: সই যখন করেছেন, ইস্তফা দিন! সায়নীকে নিয়ে যুব তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমুল ‘মেসেজ বম্বিং’

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অন্দরে যা চলছে, তাকে এক কথায় বলা যায়—'ফুল অন ড্রামা'। ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন, সইও নাকি করে দিয়েছেন! তা সত্ত্বেও যুব সভাপতির চেয়ার ছাড়তে নারাজ সায়নী ঘোষ। এদিকে লাইমলাইটে থাকা ‘মালা’রা যখন একে একে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছেন, তখন সায়নী কেন এখনও গদি আঁকড়ে বসে আছেন? ব্যস, এই নিয়েই এখন পলিটিক্যাল করিডোরে তুমুল শোরগোল।
ক্ষোভের এই আগুন এবার সরাসরি আছড়ে পড়েছে যুব 'হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে'। সেখানে এখন রীতিমতো 'ক্যাটফাইট' মুড! দলের সাধারণ কর্মী ও অন্যান্য নেতাদের একাংশ গ্রুপেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।
কী নিয়ে বিতর্ক?
দলের অন্যান্য নেত্রীরা যেখানে পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে সায়নী কেন এখনও সভাপতির চেয়ার আঁকড়ে ধরে আছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গ্রুপে ক্ষোভ প্রকাশ করে যুব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলের অন্য সদস্যরা সরাসরি দাবি তুলেছেন—'দলের বিপক্ষে গিয়ে যদি সই-ই করে থাকেন, তবে অবিলম্বে যুব সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিন সায়নী।'
সায়নীর এই অবস্থান নিয়ে দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, যা রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে তৃণমূলের অন্দরের ফাটলকেই যেন আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিল। কর্মীদের একাংশের স্পষ্ট দাবি, দলের শীর্ষ পদের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে সায়নীকে হয় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে, না হলে সসম্মানে পদত্যাগ করতে হবে।
দিল্লি থেকে ফিরে এখন সায়নী ঘোষের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, কিংবা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই হোয়াটসঅ্যাপ ‘বিদ্রোহ’ কীভাবে সামাল দেয়—এখন সেটাই দেখার। তবে আপাতত সায়নীর ইস্তফা না দেওয়া এবং যুব শিবিরের এই তুমুল অসন্তোষ রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে এক নতুন রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি করেছে, যা সহজেই থিতিয়ে যাওয়ার নয়।
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