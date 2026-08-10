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'গদ্দারের স্থান নেই'! সায়নীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কর্মীরা

Saayoni Ghosh: ২০২৪ সালে ঘাসফুল প্রতীকে জিতে যাদবপুরের সাংসদ হন সায়নী। তারপর থেকেই আনোয়ার শাহ রোডের সাফুই পাড়া মোড়ে তৃণমূলের কার্যালয়টি ব্যবহার করতেন দলের তত্‍কালীন সাংসদ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:56 PM IST
'গদ্দারের স্থান নেই'! সায়নীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কর্মীরা
Image Credit: সায়নী ঘোষের অফিসে তালা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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