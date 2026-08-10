'গদ্দারের স্থান নেই'! সায়নীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কর্মীরা

অয়ন ঘোষাল: দলবদলে বিপত্তি। 'যাদবপুরের মাটিতে গদ্দারে স্থান নেই'! টালিগঞ্জের আনোয়ার শাহ রোডে সাংসদ সায়নী ঘোষের অফিসে এবার তালা ঝুলিয়ে দিলেন স্থানীয় কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কর্মীরা।
২০২৪ সালে ঘাসফুল প্রতীকে জিতে যাদবপুরের সাংসদ হন সায়নী। তারপর থেকেই আনোয়ার শাহ রোডের সাফুই পাড়া মোড়ে তৃণমূলের কার্যালয়টি ব্যবহার করতেন দলের তত্কালীন সাংসদ। আলোচনা-বৈঠক হত। প্রচার কর্মসূচিও ঠিক করতেন। বস্তুত, কার্যালয়ে বাইরে সায়নীর নামপ্লেটও লাগানো ছিল।
তৃণমূল ছেড়ে সায়নী এখন NCPI-তে। আজ, সোমবার ওই কার্যালয়ে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কর্মীরা। হাতে ছিল ব্যানার। কোনওটায় লেখা 'গো ব্যাক সায়নী', কোনওটায় বিশ্বাসঘাতকের জায়গা নেই'। তাঁদের সাফ কথা, সায়নী তো এখন NCPI সাংসদ। NDA-র বৈঠকে থাকছেন। তাহলে কেন তৃণমূলের অফিসে কেন বসবেন? সাংসদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
এর আগে, বারুইপুরকাণ্ডে নির্যাতিতায় বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন সায়নী। স্লোগান ওঠে, 'সায়নীদিদি গদ্দার'। নির্যাতিতার বাড়িতে ঢুকতেও তাঁকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
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