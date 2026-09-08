/কালীঘাট মন্দিরে আর্থিক তছরুপ? মায়ের মন্দিরের লকারের চাবি উধাও? বিস্ফোরক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার

সন্দীপ প্রামাণিক: কালীঘাট মন্দির নিয়ে সরব সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার। মন্দিরের সম্পত্তি ও অর্থের হিসেব নিয়ে প্রশ্ন। উঠল পুজো দিতে এসে সাধারণ মানুষের হেনস্থার অভিযোগও। কালীঘাট মন্দিরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব হল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার। মন্দিরের সম্পত্তি, সোনা-দানা ও অর্থের হিসেব থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ--একাধিক বিষয় সামনে এনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট জাজ সাউথের দ্বারস্থ হয়েছে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ।
কী কী অভিযোগ
পরিষদ সম্পাদক দেবর্ষি রায় চৌধুরীর অভিযোগ, কালীঘাট মন্দিরের মা কালীর সোনা-দানা ও টাকা-পয়সার সঠিক হিসেব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর দাবি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় মন্দির সংক্রান্ত একটি লকার ছিল, কিন্তু সেই লকারের চাবি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি, মন্দিরের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং টাকার জন্য হয়রানির অভিযোগও উঠেছে বলে দাবি করেছেন দেবর্ষি রায় চৌধুরী। অভিযোগ, কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে আসা সাধারণ ভক্তদের বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। তাঁর কাছে এই ধরনের একাধিক অভিযোগ পৌঁছেছে বলেও জানান তিনি।
কালীঘাট মন্দির
কালীঘাট মন্দির কলকাতার এক প্রসিদ্ধ কালীক্ষেত্র। কালীঘাট কালীমন্দির একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। এই তীর্থের পীঠদেবী দক্ষিণাকালী এবং ভৈরব বা পীঠরক্ষক রূপে পূজিত হন দেবতা নকুলেশ্বর। পৌরাণিক কিংবদন্তি বলছে, সতীর দেহত্যাগের পরে তাঁর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই তীর্থে পড়েছিল। পুরাণমতে, এ স্থান বারাণসীতুল্য। কবি ভারতচন্দ্রের লেখায় আছে-- 'কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পার,/ নকুলেশ ভৈরব,কালিকা দেবী তার।' গবেষকদের মতে, কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট কথাটি থেকেই "কলকাতা" নামটির উদ্ভব। প্রায় ২০০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক টলেমির ভারতবর্ণনায় যে কালীগ্রামের কথা রয়েছে সেটিই আজকের কালীঘাট-- এমনও মনে করেন অনেকে। জানা যায়, ১১০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ধনপতি সওদাগর তাঁর পুত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে সপ্তডিঙায় চড়ে আদিগঙ্গা দিয়ে যাওয়ার সময় এখানে পুজো দিয়েছিলেন।
সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার
সাবর্ণ রায় চৌধুরী বাংলার একটি ঐতিহাসিক পরিবার। এই পরিবার কয়েকটি পরগণার জায়গিরদার ছিলেন। এর একটি বড় অংশ এবং তার সন্নিহিত এলাকা নিয়ে ইংরেজরা প্রাথমিকভাবে কলকাতা শহর নির্মাণ করেন। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির প্রজাসত্ত্ব সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকেই ইজারা নিয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।
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