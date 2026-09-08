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কালীঘাট মন্দিরে আর্থিক তছরুপ? মায়ের মন্দিরের লকারের চাবি উধাও? বিস্ফোরক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার

Sabarna Roy Choudhury on Kalighat Temple: কালীঘাট মন্দির নিয়ে সরব সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার। মন্দিরের সম্পত্তি ও অর্থের হিসেব নিয়ে প্রশ্ন। উঠল পুজো দিতে এসে সাধারণ মানুষের হেনস্থার অভিযোগও।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 08, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:13 PM IST
কালীঘাট মন্দিরে আর্থিক তছরুপ? মায়ের মন্দিরের লকারের চাবি উধাও? বিস্ফোরক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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কালীঘাট মন্দিরে আর্থিক তছরুপ? মায়ের মন্দিরের লকারের চাবি উধাও? বিস্ফোরক সাবর্ণ রায়চৌ
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