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চোরের মায়ের বড় গলা! সোনা কেলেঙ্কারির মাঝেই আদালতে ধৃত সব্যসাচী

Sabyasachi Dutta Arrested: বান্ধবীর বাড়ি থেকে সোনা উদ্ধারের মাঝেই আদালতে সব্যসাচী দত্ত। গ্রেফতারি চ্যালেঞ্জ করে আদালতে দায়ের মামলা। মামলায় পুলিসি অতিস্বক্রিয়তার অভিযোগ।

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:07 PM IST
চোরের মায়ের বড় গলা! সোনা কেলেঙ্কারির মাঝেই আদালতে ধৃত সব্যসাচী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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চোরের মায়ের বড় গলা! সোনা কেলেঙ্কারির মাঝেই আদালতে ধৃত সব্যসাচী
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