/চোরের মায়ের বড় গলা! সোনা কেলেঙ্কারির মাঝেই আদালতে ধৃত সব্যসাচী

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কথায় আছে 'চোরের মায়ের বড় গলা'। আর সেই কথাই ফলিয়ে দেখালেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত। গত সোমবার রাতে সব্যসাচী দত্তের 'বান্ধবী' টিনা সাহার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সাড়ে তিন কেজি সোনা। এই কেলেঙ্কারির মাঝেই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করলেন সব্যসাচী দত্ত। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর আইনজীবী আদালতে এই মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলায় পুলিসের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়েছে।
আদালতে দায়ের করা আবেদনে সব্যসাচী দত্তের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রায় আট বছর আগের একটি পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁকে হঠাৎ গ্রেফতার করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটতেই তাঁকে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
পাশাপাশি, সব্যসাচী দত্ত অভিযোগ করেছেন যে পুলিসের সামনেই তাঁর ওপর ডিম ছুঁড়ে হামলা চালানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিজের নিরাপত্তার তীব্র অভাব বোধ করছেন। সব মিলিয়ে এই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী।
প্রসঙ্গত, এই সোনা উদ্ধারের পর সব্যসাচীর ওই ঘনিষ্ঠ মহিলার পাশাপাশি এবার পুলিসের নজরে তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্ত। তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিস। তবে বুধবারই তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দিতে বলেছে পুলিস।
সূত্রের খবর, সব্যসাচী দত্ত গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই তাঁর একটি বিলাসবহুল গাড়ি ও তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্তের খোঁজ পাচ্ছে না পুলিস। খুব স্বাভাবিকভাবেই তদন্তকারীদের অনুমান, সব্যসাচীর স্ত্রীকে পাওয়া গেলে আরও সম্পত্তির হদিস পাওয়া যাবে।
এদিকে, ইন্দ্রানী দত্তের নাগাল পেতে ইতিমধ্যেই জাল বিছিয়েছে পুলিস। সব্যসাচীর সম্পত্তির হদিস পেতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী, দুজন গাড়ি চালককে। পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দল গঠন করা হয়েছে। সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাও তলব করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।
এদিকে, আয়ের দিক থেকে কম যান না সব্যসাচীর স্ত্রী ইন্দ্রানী দত্ত। সব্যসাচীর দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী গত ২০২০-২১ সালে ইন্দ্রানীর আয় ছিল ৪৭,২৬, ৭২০ টাকা। পরের বছর ছিল ৪৪,১১, ৭৫০ টাকা। ২০২৪-২৫ সালে তাঁর আয় ৩৮ লক্ষ ৭২ হাজার ১৯০ টাকা। পেশায় ব্যবসায়ী ইন্দ্রানীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৯০ লাখ টাকা। টিনা সাহা যদি ওই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন তাহলে ইন্দ্রানীও বিপুল সম্পত্তির মালিক।
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