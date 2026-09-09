'বাগেশ্বর বাবার কথা ছাড়ুন! আপনার বাবা আপনাকে যা শিখিয়েছে, সেটাই করুন', জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন সজল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই বাগেশ্বর বাবা কথা ছাড়ুন। নিজেদের বাবা-মায়ের কথা ভাবুন, সেটা অনেক ভালো হবে'। দুর্গাপুজোয় নিরামিষ বিতর্কে একেবারেই জবাব বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'উনি বাংলার বাবা নন, আমার বাবা আমাকে যা শিখিয়েছে, আপনার বাবা আপনাকে যা শিখিয়েছে, সেটা পালন করুন'।
সজল বলেন, 'ওর কিছু ভালো আছে, সেটা নিন। ওর যেটা পশ্চিমবঙ্গে নয়, সেটাকে প্রত্য়াখান করুন। পরিষ্কার কথা, আমরা বাঙালিরা, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী জানি,পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম কানুন কী, পুজোর আচার বিচার কী, আমরা সেটা পালন করব। ওরা উত্তর ভারতের মানুষ, ওখানে সবাই নিরামিষ খায়, তাই একথা বলেছেন। কিন্তু যেভাবে বলেছেন, সেটা বাঙালি হিসেবে আমার খারাপ লেগেছে। বলতে কোনও দ্বিধা নেই'।
বরানগরের বিজেপি বিধায়কের আরও বক্তব্য, বাগেশ্বর বাবা বিজেপি নয়। কেউ গিয়ে নমষ্কার করে এসেছে বলে, কেউ গিয়ে হাতজোড় করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এসেছে, বলে দেগে দেবেন, সেটা নয়। আমাদের দল পরিষ্কার করে বলেছে, কিন্তু আপনারা থামতেই পারছে না। এবার থামুন। সবাই সব যেমন করতেন নিয়ম কানুন, তেমন করেই মানবেন'।
বদলের বাংলায় এবার দুর্গাপুজোয় 'নিরামিষ'? মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী নিদানে তুমুল বিতর্ক। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য বলে দিয়েছেন, 'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঠার মাংস খাই, অষ্টমীর দিন লুচি খাই: সেটাই খাব। বাংলার মানুষকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কিছু বলার নেই। যাঁর যা খেতে ইচ্ছে করবে, খাবেন। বাঙালি মাছ-মাংস খাবে না, এটা হয় নাকি? বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কোনো সাধুর কথায় কে কী খাবে-- সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।'
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