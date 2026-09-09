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'বাগেশ্বর বাবার কথা ছাড়ুন! আপনার বাবা আপনাকে যা শিখিয়েছে, সেটাই করুন', জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন সজল

Sajal Ghosh: 'পরিষ্কার কথা, আমরা বাঙালিরা, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী জানি,পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম কানুন কী, পুজোর আচার বিচার কী, আমরা সেটা পালন করব। ওরা উত্তর ভারতের মানুষ, ওখানে সবাই নিরামিষ খায়, তাই একথা বলেছেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:44 PM IST
'বাগেশ্বর বাবার কথা ছাড়ুন! আপনার বাবা আপনাকে যা শিখিয়েছে, সেটাই করুন', জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন সজল
Image Credit: সোজা কথা সজলের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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