/সল্টলেকের বন্ধ ঘরের তালা খুলতেই সব শেষ! সজল-রঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

নান্টু হাজরা: সল্টলেকের জনবহুল ও শান্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত এ ই (AE) ব্লকের একটি বাড়ি থেকে প্রবীণ দম্পতির রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের ভেতরের খাট থেকে উদ্ধার করা হয় সজলকুমার কুণ্ডু ও তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা কুণ্ডুর দেহ। জোড়া দেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস। সূত্রের খবর, ওই দম্পতির ছেলে কর্মসূত্রে বা অন্য কারণে ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না।
বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মা-বাবাকে একাধিকবার ফোন করলেও কেউ সাড়া দেননি। ফোনে কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তিনি। এরপরই ছেলে পরিচিত এক ব্যক্তিকে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে বলেন। ওই ব্যক্তি গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ এবং বারবার কলিং বেল বাজালেও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ মিলছে না। পরবর্তীতে পরিবারের লোকেরা এসে বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখেন খাটের ওপর নিথর অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই দম্পতি।
খবর পেয়েই বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, সজলবাবু আগে গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি ক্যাটারিং ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে, তাঁর স্ত্রী রঞ্জনাদেবী দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের মতো মারণরোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর চিকিৎসার চাপ এবং ব্যবসায়িক মন্দার কারণে কোনও আর্থিক অনটন তৈরি হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
অসুস্থতাজনিত অবসাদ, নাকি নেপথ্যে আর্থিক বা অন্য কোনও মানসিক চাপ ছিল— সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিস। সজলবাবু ও রঞ্জনাদেবীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
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