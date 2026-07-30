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সল্টলেকের বন্ধ ঘরের তালা খুলতেই সব শেষ! সজল-রঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

Saltlake elderly couple dead: সল্টলেকের এক রুদ্ধদ্বার ঘর থেকে উদ্ধার প্রবীণ দম্পতির নিথর দেহ! সকাল থেকে ছেলের ঘনঘন ফোন, কিন্তু ওপার থেকে মিলছিল না কোনও সাড়া। সন্দেহ হতেই বন্ধ দরজা খুলতেই সামনে এল ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ক্যানসারের মারণ যন্ত্রণা, নাকি নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও চরম আর্থিক সংকট বা রহস্য? উত্তর খুঁজছে পুলিস!

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:02 PM IST
সল্টলেকের বন্ধ ঘরের তালা খুলতেই সব শেষ! সজল-রঞ্জনার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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