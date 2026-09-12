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প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপাল, পুজোর বাজেট থেকে নেপালের পাশে সল্টলেকের BC ব্লক

সল্টলেক বিসি ব্লক রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন তাদের দুর্গাপূজার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে গ্রহণ করল এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ। প্রকৃতির ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত নেপালের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হলো ‘এমবাসি অব নেপাল ইন ইন্ডিয়া’-র মাধ্যমে। এবারের থিম ‘জীয়ন কাঠি’ কেবল মণ্ডপের আল্পনায় নয়, বাস্তবেও ফিরিয়ে আনুক জীবনের আশা। প্রতিমার সামনে প্রার্থনা করার পাশাপাশি বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোই যে উৎসবের আসল সার্থকতা, তা প্রমাণ করল বিসি ব্লক।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 12, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:41 PM IST
প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপাল, পুজোর বাজেট থেকে নেপালের পাশে সল্টলেকের BC ব্লক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপাল, পুজোর বাজেট থেকে নেপালের পাশে সল্টলেকের BC ব্লক
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