/প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপাল, পুজোর বাজেট থেকে নেপালের পাশে সল্টলেকের BC ব্লক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির ভয়াবহ রোষ ও আকস্মিক বন্যায় চরম বিপর্যস্ত হিমালয়ের দেশ নেপাল। অজস্র মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ অনিশ্চয়তার মুখে। এই কঠিন সময়ে সীমান্ত অতিক্রম করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনন্য নজির গড়ল কলকাতার সল্টলেক বিসি ব্লক রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (BC Block Residents’ Association)। নিজেদের দুর্গাপূজার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে (Golden Jubilee Year) তাদের বিশেষ থিম ‘জীয়ন কাঠি’-র মূল দর্শনকে শুধু মণ্ডপের চারদেওয়ালে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এই পুজো কমিটি।
বাংলার লোককথায় ‘জীয়ন কাঠি’ হলো জাদুকরী কাঠি যা প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। তবে বিসি ব্লকের কাছে তা কেবল পৌরাণিক রূপকথা নয়, বরং মানুষের বিবেক, সহমর্মিতা ও বিপন্ন জীবনের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। এই বিশ্বাস থেকেই নয়াদিল্লির ‘এমবাসি অব নেপাল ইন ইন্ডিয়া’-তে গিয়ে নেপালের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তায় একটি সৌজন্যমূলক আর্থিক অনুদান তুলে দেন বিসি ব্লক দুর্গাপূজার চিফ প্যাট্রন দেবাশীষ সাহা। নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে এই অনুদান গ্রহণ করেন মিনিস্টার (ইকোনমিক) তারা নাথ অধিকারী এবং কাউন্সলর (ইকোনমিক) রবীন্দ্র জং থাপা।
এই মহতী উদ্যোগ প্রসঙ্গে চিফ প্যাট্রন দেবাশীষ সাহা জানান, "জীয়ন কাঠি আমাদের কাছে মানুষের বিবেক ও সহমর্মিতার প্রতীক। ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ভাবনাটি শুধু মণ্ডপে আটকে না থাকুক। নেপাল যখন প্রকৃতির সাথে লড়াই করছে, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানোই জীয়ন কাঠির আসল প্রকাশ।"
এবারের পূজামণ্ডপ ও ইনস্টলেশনে পরিবেশবান্ধব ও প্রাকৃতিক উপাদান—যেমন বাঁশ, শরকাঠি, খড়, শুকনো ডাল ও মাটির সুনিপুণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া যে, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানই মানবসভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাধ্যম। বিসি ব্লকের এই প্রয়াস প্রমাণ করল, মণ্ডপের প্রতিমার সামনেই কেবল নয়, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত উৎসব ও মানবিকতার জীয়ন কাঠি।
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