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বাড়ি খালি করার জন্যও ১ কোটি! সল্টলেকে 'তোলাবাজি' খোদ প্রাক্তন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর

Salt Lake extortion: ঋতশিবিরের বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'কৃষ্ণা চক্রবর্তী টাকা নিচ্ছেন, সেটা কোথাও দেখা যায়নি। মনে হয় পুলিস তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। এই কেসগুলি যে সার্চ করা হয়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:25 PM IST
বাড়ি খালি করার জন্যও ১ কোটি! সল্টলেকে 'তোলাবাজি' খোদ প্রাক্তন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর
Image Credit: প্রাক্তন মেয়রের &#039;তোলাবাজি&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বাড়ি খালি করার জন্য ১ কোটি! সল্টলেকে 'তোলাবাজি' খোদ প্রাক্তন কৃষ্ণা চক্রবর্তীর
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