Salt Lake Shocker: মাত্র ১০০ টাকা চেয়েছিল ছেলে, না করতেই মাকে...

Salt Lake Shocker: স্থানীয়দের দাবী, দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে থাকতো মা। মাঝেমধ্যে আসতো ছেলে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 26, 2025, 06:13 PM IST
Salt Lake Shocker: মাত্র ১০০ টাকা চেয়েছিল ছেলে, না করতেই মাকে...

নান্টু হাজরা: বেলেঘাটার পর এবার সল্টলেক। ছেলের হাতে মা খুন। সল্টলেকের ঠিকানা সি জে ব্লকের ১৪০ নম্বর বাড়ি। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, মদ খাওয়ার টাকা নিয়ে প্রায়শই মা-ছেলের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। পুলিস সূত্রে খবর, সোমবার রাতে মদ খাওয়ার জন্য মায়ের কাছে ১০০ টাকা চায় ছেলে। সেই টাকা মা দিতে না চাইলে মায়ের গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে। বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিস ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। ওই বাড়িতে ওই মহিলা কেয়ারটেকার হিসাবে থাকতেন।

স্থানীয়দের দাবী, দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে থাকতো মা। মাঝেমধ্যে আসতো ছেলে। পুলিস সূত্রে খবর মাঝেমধ্যে এই মদের টাকা নেওয়া কে কেন্দ্র করে মায়ের সাথে ঝামেলা লেগেই থাকতো। গত রবিবার রাতে ব্যাপক ঝামেলা হয়। সোমবার সকালবেলা বিধান নগর পূর্ব থানায় খবর যায়। পুলিস এসে এই কেয়ারটেকার ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় ছেলেকে গ্রেফতার করেছে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিস।

অন্যদিকে, বেলেঘাটাতেও এনই একটি ঘটনা ঘটে। বেলেঘাটার ক্ষেত্রে ছেলের মানসিক সমস্যা ছিল বলে জানা যাচ্ছে। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  নন্দিতা বসু। বেলেঘাটার কবি সুকান্ত সরণীতে ছেলের সঙ্গে থাকতেন তিনি। আজ, শনিবার দুপুরে বাড়িতেই ওই বৃদ্ধাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল! খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তখন অবশ্য় ওই বৃদ্ধার শরীরে প্রাণ ছিল না। পৌনে দুটি নাগাদ দেহ উদ্ধার হয়। 

এদিকে, ওই ঘটনার পরেই বেপাত্তা হয়ে যায় নন্দিতার ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ছেলে মানিকের সঙ্গে নানা কারণে অশান্তি লেগেই থাকত। শনিবার দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। অভিযোগ, বচসার সময়ে মাকে গুরুতর আঘাত করে ছেলে। আর তাতেই মৃত্য়ু। ছেলেকে মানিককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিস।

Salt Lake IncidentSalt Lake woman deathSon kills mother
