Salt lake Crime: সল্টলেকে সেনসেশন: অন্ধকারে খালপাড়ে তরুণীকে একলা ডেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্পা মালিক শিবেন্দ্র, দাঁতনখ পাপ্পু-রাকেশেরও

Kolkata Incident: মার্চ মাসে বিধান নগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতে চিনারপার্ক এর একটি স্পা থেকে অভিযুক্ত শিবেন্দ্র সেনকে গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে বিধান নগর কোর্টে তোলা হয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 18, 2026, 05:21 PM IST
নান্টু হাজরা: সল্টলেকে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার এক। গ্রেফতার করল বিধান নগর উত্তর থানার পুলিস। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ ফেব্রুয়ারি। নির্যাতিতা নাগেরবাজারের বাসিন্দা। অভিযোগ, ঘটনারদিন রাতে শিবেন্দ্র সেন তাকে কাজের নাম করে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে কেষ্টপুর খালপাড়ের একটি নির্জন স্থানে ডাকে। রাত ৮টা থেকে ৮:৩০টার মধ্যে ওই তরুণী সেখানে পৌঁছালে দেখেন, শিবেন্দ্রর সঙ্গে পাপ্পু ঘোষ নামে আরও একজন বসে আছে।

নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, সেখানে পৌঁছানোর পরই শিবেন্দ্র এবং পাপ্পু তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে রাকেশ নামে তাদের আরও এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হয় এবং সেও ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটলেও, গত মার্চ মাসে বিধাননগর উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই তদন্তে নামে পুলিস। অবশেষে শুক্রবার রাতে চিনার পার্কের একটি স্পা সেন্টারে হানা দিয়ে মূল অভিযুক্ত শিবেন্দ্র সেনকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতকে শনিবার বিধাননগর আদালতে তোলা হয়। ঘটনার পুনর্নির্মাণ এবং বাকি অভিযুক্তদের হদিস পেতে পুলিস তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত অপর দুই অভিযুক্ত—পাপ্পু ঘোষ ও রাকেশ এখনও পলাতক। তাদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের আবহেই নবদ্বীপে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শনিবার সকালে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনের আপ প্লাটফর্মের শেষের প্রান্তের দিকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানা ও রেল পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস ও আরপিএফ দেহটি উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। 

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকায় একটি দেশি মদের দোকান আছে তার পাশের জঙ্গলে এদিন সকালে দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিসকে খবর দেয়। তবে মহিলা স্থানীয় নয়, বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর মহিলার বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪২ বছর। ইতিমধ্যেই  মহিলার নাম পরিচয় জানতে ও ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে, পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।
পাশাপাশি এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Salt Lake news, Bidhannagar police, gang rape allegation, Spa owner arrested
