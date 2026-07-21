/ঠিক যেন সিনেমা‌! ভরসন্ধেয় সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণ, শেষে...

নান্টু হাজরা ও সৌমেন ভট্টচার্য: ভরসন্ধেয় ভয়ংকর কাণ্ড। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণ! গাড়ির লোকেশন ট্র্যাক করে অবশেষে হরিণঘাটা থেকে তাঁকে উদ্ধার করল পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলার জেরেই এই ঘটনা।
পুলিস সূত্রে খবর,ওই যুবকের নাম অঙ্কন সাহা। বাড়ি, মালদহে। নিউটাউনের এক ফ্ল্যাটে সপরিবারে থাকতেন তিনি। বছর তিন আগে অবশ্য ফ্ল্য়াট বিক্রি করে চলে যান। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। সেক্টর ফাইভের বাইকের উঠছিলেন অঙ্কন। ঠিক তখনই একটি গাড়ি এসে ওই যুবকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার রীতিমতো হইচই পড়ে যায়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিস। গোটা ঘটনা জানানো হয় লালবাজারে। প্রাথমিকভাবে সিসিটিভি ফুটেজে দেখেই গাড়িটির সন্ধান চালাতে থাকেন তদন্তকারীরা। শেষপর্যন্ত গাড়িটির লোকেশন ট্র্যাক করা যায়। এরপর রাতেই নদিয়ার হরিণঘাটা থেকে উদ্ধার করা হয় অঙ্কনকে। পুলিস সূত্রে খবর, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন অঙ্কন। কিন্তু সেই টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন না।
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