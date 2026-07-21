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ঠিক যেন সিনেমা‌! ভরসন্ধেয় সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণ, শেষে...

youth kidnapped in Salt Lake::  গাড়ির লোকেশন ট্র্যাক করে অবশেষে হরিণঘাটা থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করল পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:59 PM IST
ঠিক যেন সিনেমা‌! ভরসন্ধেয় সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণ, শেষে...
Image Credit: সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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