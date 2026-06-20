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দুই গাড়ির ভয়ংকর রেষারেষি, উলটে দুমড়ে-মুচড়ে তুবড়ে ভিতরেই আটকে পড়েন ৫! সাতসকালে সল্টলেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

Saltlake Accident: দুটি বিলাসবহুল গাড়ি বেলেঘাটা বিল্ডিং মোড়ের দিক থেকে তীব্র গতিতে রেষারেষি করতে করতে আসছিল। রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় দ্রুতগতির একটি চারচাকা গাড়ি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:14 AM IST
দুই গাড়ির ভয়ংকর রেষারেষি, উলটে দুমড়ে-মুচড়ে তুবড়ে ভিতরেই আটকে পড়েন ৫! সাতসকালে সল্টলেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা
Image Credit: সল্টলেকে দুর্ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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