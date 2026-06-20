/দুই গাড়ির ভয়ংকর রেষারেষি, উলটে দুমড়ে-মুচড়ে তুবড়ে ভিতরেই আটকে পড়েন ৫! সাতসকালে সল্টলেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

নান্টু হাজরা: সাতসকালে সল্টলেকে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। সল্টলেক আমূল আইল্যান্ড মোড়ে দুর্ঘটনা। দুটি গাড়ির রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল দ্রুতগতির চারচাকা গাড়ি। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িতে থাকা পাঁচ আরোহীর মধ্যে চারজনই গুরুতর জখম। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর ট্রাফিক পুলিস এবং বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রেষারেষির জেরেই দুর্ঘটনা
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সাতসকালেই দুটি বিলাসবহুল গাড়ি বেলেঘাটা বিল্ডিং মোড়ের দিক থেকে তীব্র গতিতে রেষারেষি করতে করতে আসছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আমূল আইল্যান্ডের কাছাকাছি এসে বাঁ দিকের টার্ন নিয়ে হায়াত হোটেলের দিকে যাওয়ার সময় আচমকা বিপত্তি ঘটে। মোড়ের মাথায় একটি ময়লা ফেলার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত গতিতে থাকা একটি চারচাকার গাড়ি ওই ময়লার গাড়িটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ও সজোরে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মেরেই গাড়িটি উলটে যায়। দুমড়ে-মুচড়ে তুবড়ে যায়।
গাড়িতে ছিলেন ৫ তরুণ-তরুণী
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে মোট পাঁচজন আরোহী ছিলেন। যার মধ্যে তিনজন যুবক এবং দুজন যুবতী। দুর্ঘটনার বিশাল শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। গাড়িটি উল্টে যাওয়ায় ভিতরে আটকে পড়েন আরোহীরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় তাঁদের গাড়ির ভিতর থেকে বের করা সম্ভব হয়। পাঁচজনের মধ্যে চারজন মারাত্মকভাবে জখম। তাঁদের চোট গুরুতর। আহদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে।
দুর্ঘটনায় যান চলাচল ব্যাহত
দুর্ঘটনার পর সল্টলেক আমূল আইল্যান্ড এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। ব্যস্ত সময়ে এই দুর্ঘটনার জেরে যান চলাচল কিছুটা ব্যাহত হয়। বিধাননগর দক্ষিণ থানা ও ট্রাফিক পুলিস দ্রুত ক্রেন এনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।
পুলিস ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই এলাকায় থাকা সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাতসকালে ফাঁকা রাস্তায় চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কি না, গাড়ির গতি ঠিক কত ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দ্বিতীয় গাড়িটির খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
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