/NCPI-NDA জোটের ইতি? শমীকের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে নয়া জল্পনা

মৌমিতা চক্রবর্তী: একদিকে স্পিকারের নোটিস ঘিরে দিল্লিতে চাপে NCPI সাংসদরা। দলত্যাগ নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার চিঠির উত্তর দিতে আরও সময় নিচ্ছেন NCPI সাংসদ সুদীপ-কাকলিরা। এদিকে রাজ্যে NCPI নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতির স্পষ্ট বক্তব্য, "দিল্লিতে এনসিপিআই-এর সঙ্গে এনডিএ-র সমঝোতা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা আর দিল্লির দূরত্ব অনেক!"
শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে কি, NCPI-NDA জোটে 'চিড়' ধরেছে? নেপথ্যে কি দলত্যাগ নিয়ে জটিলতা? সুপ্রিম কোর্টে মামলা, স্পিকারের চিঠি? প্রসঙ্গক্রমে নভেম্বরেই হওয়ার কথা পুরনির্বাচনের। সেক্ষেত্রে কলকাতা ও হাওড়া পুরনির্বাচনে জয়-পরাজয়, জোট প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরেই শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নিজের শক্তিতেই কলকাতা ও হাওড়াতে জিততে সক্ষম।" একইসঙ্গে আরও বলেন, "দিল্লিতে এনসিপিআই-এর সঙ্গে এনডিএ র সমঝোতা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা আর দিল্লির দূরত্ব অনেক!"
পাশাপাশি, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গেও শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমি কী করে বলব, যিনি আলো দেখাবেন, যিনি ধুলো পরিষ্কার করে দরজা খুলবেন, তিনি উত্তর দিতে পারবেন!" উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও, পরবর্তীতে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'ভালো তৃণমূল'-এর জন্য বিজেপির দরজা খোলার কথা বলে।
এদিকে দলত্যাগ নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার নোটিসের জবাব দিতে আরও সময় নিচ্ছেন এনসিপিআই সাংসদরা। এই বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন সুদীপ, কাকলিরা। দলত্যাগ বিরোধী আইনে এনসিপিআই সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আবেদনের ভিত্তিতে ২৫ অগাস্ট ২০ জন সাংসদকে আলাদা আলাদা নোটিস ইস্যু করেছিলেন স্পিকার। সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করেছিলেন তিনি।
সূত্রের খবর, এরপরই বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এনসিপিআই নেতারা। সাতদিনের মধ্যে সেই জবাব দিচ্ছেন না NCPI সাংসদরা। আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন সুদীপ, কাকলিরা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ভরাডুবির পরই বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করে তৃণমূল ত্যাগ করেন ২০ জন সাংসদ।
তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে লোকসভার ২০ জন সাংসদ তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা যোগ দেন NCPI-তে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিজার নিজে। এরপরই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলত্যাগের অভিযোগে এই ২০ জন সাংসদের লোকসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন করে তৃণমূল কংগ্রেস।
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