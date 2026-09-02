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NCPI-NDA জোটের ইতি? শমীকের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে নয়া জল্পনা

NCPI-NDA alliance: "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নিজের শক্তিতেই..." শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে কি, NCPI-NDA জোটে 'চিড়' ধরেছে? নেপথ্যে কি দলত্যাগ নিয়ে জটিলতা?

Reported ByMoumita Chakrabortty
Published: Sep 02, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:59 PM IST
NCPI-NDA জোটের ইতি? শমীকের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে নয়া জল্পনা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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