Santanu Sen Resigns: 'আর দুর্নীতিকে ডিফেন্ড করতে পারব না', মমতাকে চিঠি লিখে তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্রের পদ ছাড়লেন শান্তনু সেন

Santanu Sen Resigns as TMC National Spokesperson: আর দুর্নীতিকে আড়াল করতে সায় দিচ্ছে না বিবেক! বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরেই তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন। আর জি কর কাণ্ড, অভয়া কাণ্ড এবং চাকরি চুরির মতো পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে এবার দলীয় পদ ছাড়লেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র শান্তনু সেন। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন এই সাংসদ।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই ভরাডুবির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বড়সড় বিস্ফোরণ। আর জি করের অভয়া কাণ্ড থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি— একের পর এক পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ দলের পাশ থেকে এবার সরে দাঁড়ালেন খোদ জাতীয় মুখপাত্র ডাঃ শান্তনু সেন। বৃহস্পতিবার সরাসরি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন প্রাক্তন এই রাজ্যসভা সাংসদ। কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুশান্ত ঘোষ কিংবা অরূপ চক্রবর্তীর মতো চেনা মুখের পর এবার শান্তনুর এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিল ঘাসফুল শিবিরকে।
আরও পড়ুন- বড় খবর: গৃহদাহে জ্বলছে তৃণমূল, মুখপাত্রের পদ থেকে
বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বিজেপি আসার পরই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছেন শান্তনু। তাঁর স্পষ্ট দাবি, আর জি করের মতো নারকীয় ঘটনা বা চাকরি বিক্রির মতো অনৈতিক কাজকে বাংলার সাধারণ মানুষ কোনওভাবেই মেনে নেননি। ইস্তফাপত্রে ও ভিডিও বার্তায় তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দল যখনই যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ কয়েক বছরে দলের এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যা সাধারণ মানুষের মতো তাঁর নিজের বিবেকও সায় দেয়নি। শুধু দলের শৃঙ্খলা ও মুখপাত্রের দায়িত্ব রক্ষা করতে গিয়ে দিনের পর দিন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সেইসব অনৈতিক কাজকে ডিফেন্ড করতে হয়েছে তাঁকে। যার জন্য সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভ ও কটূক্তিও হজম করতে হয়েছে।
শান্তনু সেনের কথায়,"আমি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম লগ্ন থেকে ছিলাম। দল আমায় যখন যা দায়িত্ব দিয়েছিল আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি। দল আমায় ন্যাশনাল স্পোকসপার্সন করেছিল। এমন বহু ঘটনা, যে ঘটনাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও শুধু দলের মুখপত্র হিসেবে ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়া সেগুলোকে ডিফেন্ড করতে করতে গেছি। তার জন্যে বহু সাধারণ মানুষ আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছেন, আমাকে সেগুলো হজম করতে হয়েছে। কিন্তু আল্টিমেটলি রাজনীতিটা মানুষের জন্য। সেই বাংলার মানুষ ২০২৬ সালের চৌঠা মে বিপুল ম্যান্ডেটের মধ্যে দিয়ে যখন বুঝিয়ে দিলেন যে চাকরি চুরি, আরজি কর কাণ্ড, অভয়া কাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, তখন সেই মানুষের রায়কে মাথা পেতে নিয়ে হার স্বীকার করা উচিত। তাই মানুষের রায়কে মাথা পেতে নিয়ে হার স্বীকার করে এরপরে আমার মন আর কোন ভাবেই সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে। তাই আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী তথা এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়া কাছে ন্যাশনাল স্পোকসপার্সনের পদ থেকে আমি ইস্তফাপত্র পাঠালাম। আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে বাধিত করবেন।"
উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডের সময় থেকেই দলের অন্দরে 'বিদ্রোহী' হিসেবে দেখা গিয়েছিল পেশায় চিকিৎসক শান্তনু সেনকে। সেই সময় আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি ও থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হওয়ায় তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল। যদিও বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তাঁর ওপর থেকে সেই সাসপেনশন তুলে নেয় দল। কিন্তু দলের মূল চালিকাশক্তির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যে কমেনি, তা এই ইস্তফাতেই স্পষ্ট। শান্তনুর এই পদক্ষেপের পর রাজনৈতিক মহলের ধারণা, নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তৃণমূলের অন্দরে যে ফাটল ধরেছে, তা আগামী দিনে আরও চওড়া হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)