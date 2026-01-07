West Bengal Assembly Election 2026 | Sudipta Sen: বিগ ব্রেকিং! সারদা কাণ্ডে বড় আপডেট! ছাব্বিশের ভোটের আগেই জেলমুক্তি সুদীপ্ত সেনের?
Saradha Case Big Update: ২০২৫-এর অগাস্টে সারদা কেলেঙ্কারির তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পান সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। তবে জেলমুক্তি ঘটেনি।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ছাব্বিশের ভোটের আগেই কি জেলমুক্তি? নির্বাচনের আগেই কি মুক্তি সুদীপ্ত সেনের? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত সংস্থার কর্ণধার? মুক্তির আবেদন নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ সারদা কর্তা। বাংলা, ওড়িশা, গুয়াহাটি তিন রাজ্যে দায়ের হওয়া মামলা থেকে মুক্তি পেতে আবেদন সারদা কর্তার। বিধিসম্মত সময় পেরিয়ে গিয়েছে আগেই, তার পরেও জামিন দেওয়া হচ্ছে না। এহেন একাধিক প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতে সুদীপ্ত সেন।
প্রসঙ্গত, ২০২৫-এর অগাস্টে সারদা কেলেঙ্কারির তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পান সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ৪০৬ (অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ), ৪২০ (প্রতারণা)-এ অভিযুক্ত ছিলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্য়ায়। ১২ বছর ধরে টানাপোড়েন চলার পর, ২০১৩ সালের আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পান সুদীপ্ত ও দেবযানী। কলকাতার ব্য়াঙ্কশাল কোর্ট তাঁদের বেকসুর খালাসের রায় দেয়।
উল্লেখ্য, সেইসময় আদালতে সুদীপ্ত এবং দেবযানীর আইনজীবী দাবি করেছিলেন, একটি মামলাতেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। আর সেই সওয়ালের ভিত্তিতেই সুদীপ্ত ও দেবযানী বেকসুর খালাস পান। ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে গ্রেফতার হন সুদীপ্ত ও দেবযানী। ১২ বছর পর প্রথমবার সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত কোনও মামলায় গত বছর বেকসুর খালাস পান দুজনে।
তবে ৩ মামলায় বেকসুর খালাস পেলেও, জেলমুক্তি ঘটেনি সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্য়ায়ের। কারণ, রাজ্য সরকারের দায়ের করা মোট ২৫০টি মামলার মধ্যে ২১৪টি মামলায় জামিন মিললেও, বাকি মামলাগুলিতে জামিন না থাকায় জেলেই থাকতে হয় দুজনকে। জেল থেকে ছাড়া পাননি সুদীপ্ত সেন। প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন সুদীপ্ত সেন। আর দমদম সেন্ট্রাল জেলে দেবযানী মুখোপাধ্যায়। এবার দেখার সুপ্রিম নির্দেশে ভোটের আগেই সারদা কর্তার জেলমুক্তি ঘটে কিনা?
