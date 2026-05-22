School Bag Wight: 'স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী...' ছোটদের পিঠ-বোঝার কষ্ট কমাতে স্কুলব্য়াগ নিয়ে নয়া ফরমান সরকারের

School Bag Policy: নতুন নির্দেশিকায় ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ব্যাগের ওজন শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শকদের এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারী ভারী স্কুলব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কষ্ট এবার কমতে চলেছে পড়ুয়াদের। তাই স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন কমাতে কেন্দ্রের ‘School Bag Policy 2020’ গাইডলাইন অনুযায়ী যুগান্তকারী পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবারে স্কুলে ব্যাগের ওজন কমানোর নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতরের অন্তর্গত 'পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন'।
নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ, প্রি-প্রাইমারি স্তরের পড়ুয়াদের জন্য কোনও ব্যাগ না রাখার পলিসি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যাগের ওজন হবে ১.৬ থেকে ২.২কেজির মধ্যে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে তা ১.৭ থেকে ২.৫ কেজি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য ২ থেকে ৩ কেজি, অষ্টম শ্রেণির জন্য ২.৫ থেকে ৪ কেজি এবং নবম-দশম শ্রেণির ব্যাগের ওজন ২.৫ থেকে ৪.৫ কেজির মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাগের ওজন কোনোভাবেই ৫ কেজির বেশি হতে পারবে না। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
গাইডলাইনে আরও জানানো হয়েছে, ক্লাস ১ ও ২-এর পড়ুয়াদের কোনও হোমওয়ার্ক দেওয়া যাবে না। ক্লাস ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত সপ্তাহে সর্বাধিক ২ ঘণ্টা হোমওয়ার্ক দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ৬ থেকে ১২ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য পাতলা এক্সারসাইজ খাতা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
