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স্কুলে সাপে ছোবল! পড়ুয়া নিরাপত্তায় এবার কড়া নির্দেশিকা শিক্ষা দফতরের

school safety audit: নির্দেশিকার উল্লেখ, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এমনকী বেসরকারি স্কুলে নিরাপত্তা অডিট করতে হবে। নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শককে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:00 AM IST
স্কুলে সাপে ছোবল! পড়ুয়া নিরাপত্তায় এবার কড়া নির্দেশিকা শিক্ষা দফতরের
Image Credit: স্কুলের সাপের উপদ্রব রুখতে কড়া নির্দেশিকা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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