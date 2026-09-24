/স্কুলে সাপে ছোবল! পড়ুয়া নিরাপত্তায় এবার কড়া নির্দেশিকা শিক্ষা দফতরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলে সাপে ছোবল! পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করতে এবার কড়া নির্দেশিকা জারি করল স্কুল শিক্ষা দফতর। নির্দেশিকার উল্লেখ, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এমনকী বেসরকারি স্কুলে নিরাপত্তা অডিট করতে হবে। নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শককে।
স্কুলে সাপ-সরীসৃপের উপদ্রব রুখতে কড়া নির্দেশ
স্কুল চত্বরের শ্রেণিকক্ষ, শৌচালয়, সিঁড়ি, খেলার মাঠ, বাগান, নিকাশি ব্যবস্থা, জল জমা ও নির্জন এলাকা-সহ সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করতে হবে।
নিয়মিত ঝোপঝাড় ও আগাছা সাফাই ও নিকাশি ও ফাঁকফোকর সুরক্ষিত রাখতে হবে।
সাপ দেখা গেলেই দ্রুত ব্যবস্থা ও ঘটনাটি নথিভুক্ত রাখার নির্দেশ
দিন কয়েক আগে খাস কলকাতাপ ভবানীপুরের মিত্র ইন্সস্টিটিউশনে ক্লাস ওয়ানের পড়ুয়াকে ছোবল মারে সাপ। স্কুলের ভিতরে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে খেলছিল ক্লাস ওয়ানের ছাত্র দৃপ্ত পাল। তার বাঁ হাতে ছোপ মারে বিষধর চন্দ্রবোড়া। এরপর ওই পড়ুয়া নিজেই শিক্ষকদের জানায়। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় SSKM-এ। এমারজেন্সিতে ভর্তি করার পর রক্ত পরীক্ষা হয়। রিপোর্টে সাপের বিষ পাওয়া গিয়েছে বলে খবর।
এর আগে, একই ঘটনা ঘটে দক্ষিণ কলকাতা নামী বেসরকারি স্কুলেও। শৌচাগারে ক্লাস থ্রি ছাত্রীকে সাপ ছোবল মেরেছিল। পরিবারের অভিযোগ, স্কুলে প্রাথমিক চিকিত্সার তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে। পা দাগ দেখে যখন বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন ঘটনাটি জানা যায়। এরপর ওই পড়ুয়াকে ভর্তি করা হয় বেসরকারি হাসপাতালে। যদিও সাপটি নির্বিষ ছিল বলে জানা গিয়েছে।
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