SSC Tainted Candidate List: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি

SSC Tainted Candidate List: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি
SSC Tainted Candidate List: আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ওই ১৮০৪ জন আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই এরা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছেন। ফলে...
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: জল্পনার অবসান। শেষপর্যন্ত 'অযোগ্যদের' তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শনিবার সন্ধেয় ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়। ওই তালিকায় রয়েছেন ১৮০৪ জন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওইসব 'দাগি'-দের তালিকা প্রকাশ করল কমিশন। ওই তালিকায় রয়েছেন নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকরা। এর আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।
ওই তালিকায় নাম থাকা শিক্ষকদের টেইনটেড বা দাগি বলে স্পষ্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের নাম, রোল নম্বর, সিরিয়াল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকা প্রকাশের আগে একটি নোটিস প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মোট ৩৪ পাতার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে প্রথম পাতায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাতা থেকে অযোগ্যদের তালিকা দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন-পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার সব পথ নখদর্পণে, এনকাউন্টারে খতম সেই কুখ্যাত 'হিউম্যান জিপিএস'!
আরও পড়ুন-কুর্সি থাকবে নীতীশ কুমারের! বিহার বিধানসভা ভোটের আগে জনমত সমীক্ষায় বিশাল চমক
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ওই ১৮০৪ জন আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই এরা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছেন। ফলে এখন তাদের সেই আবেদন বাতিল করা ছাড়া এসএসসির কাছে আর উপায় থাকল না। এর পরেও যদি কেউ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেন তাহলে তাদের পরীক্ষাও বাতিল হয়ে যাবে।
এদিকে, ওই তালিকা দেখে প্রার্থীরা বুঝতে পারবেন যে তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে কী পারবেন না। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদি কোনও অযোগ্য পরীক্ষায় বসেন তাহলে যে তা কমিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সুপ্রিম নির্দেশ মেনেই আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হবে।
শুক্রবার এসএসসি মামলার শুনানিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় দাগি শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। সেইমত আজে সেই তালিকা প্রকাশ করে দিল কমিশন। ওই শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট সতর্ক করে দেয়, একজনও অযোগ্য যেন সুযোগ না পায়। পাল্টা কমিশনও জানায় অয়োগ্যদের বাদ দিয়েই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)