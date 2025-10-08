English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Teacher Recruitment Examination: শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বের হওয়ার সম্ভাবনা আগেই ছিল। এদিন কোর্টেও সেই বিষয়টি জানিয়ে দিল কমিশন। এই ব্যাপারে এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, 'নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছি।'

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 8, 2025, 04:13 PM IST
SSC Case: 'লিস্ট কেন দিচ্ছেন না? SSC-র রেজাল্টই বা কবে?', কমিশনকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের...
ফাইল ছবি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (SSC) মামলায় দাগি প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে। সুপ্রিম কোর্টে জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ নভেম্বর। স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে জানিয়েছে, যোগ্যদের তালিকা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। যেসব অযোগ্যরা আবেদন করেছিলেন তাদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়েছে। তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জানতে চান,টেন্টেডদের লিস্ট কেন পাবলিক ডোমেনে দিচ্ছেন না? তাতেই কমিশনের বক্তব্য, দিতেই পারি, পরীক্ষার মধ্যে চাপ ছিল। পাল্টা শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, পরীক্ষা হয়ে গেলে দিয়ে দেবেন? তাতেই কমিশনের দাবি, আমরা এবার OMR কপি পরীক্ষার্থীদের দিয়েছি। মডেল অ্যানসার শিট পাবলিশ করেছি। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রেজাল্ট বার করার বিষয়ে আশাবাদী। এমনভাবে সব নিষ্পত্তি হবে, আদালত খুব খুশি হবে। 

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এদিন জানতে চান, টেন্টেডদের লিস্ট কেন পাবলিক ডোমেনে দিচ্ছেন না? কমিশনের তরফে জানানো হয়, 'দিয়ে দেওয়া হবে। পরীক্ষার মধ্যে চাপ ছিল বলে দেরি হয়েছে।' মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ নভেম্বর। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট এর আগেই মন্তব্য করেছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এসএসসির নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। 'দাগি অযোগ্য'দের বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর নির্বিঘ্নে মেটে এসএসসি পরীক্ষা।

