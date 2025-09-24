Durga Puja 2025: পুজোর কলকাতায় নীড়ের খোঁজ, পেতে পারেন কেষ্টপুরে...

Durga Puja 2025: পুজোর কলকাতায় নীড়ের খোঁজ, পেতে পারেন কেষ্টপুরে...
Kestopur,Master Da Smriti Sangha Club Durga Puja 2025: মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ ক্লাবের এই বছর তাদের ৭২তম দুর্গাপূজায় 'নীড়ের খোঁজে' থিমটি বেছে নিয়েছে, যা মানুষ এবং প্রকৃতির বদলে যাওয়া সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই থিমের মাধ্যমে তারা কংক্রিটের এই পৃথিবীতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের জন্য একটি আশ্রয় এবং মানুষের সহাবস্থানের বার্তা তুলে ধরেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাস্টারদা সংঘ এই বছরের দুর্গাপূজায় তাদের ৭২তম বর্ষে এক ভিন্নধর্মী ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের এবারের থিম হলো "নীড়ের খোঁজে," যার পরিকল্পনা করেছেন দেবাশিস। এটি প্রকৃতি এবং মানুষের পরিবর্তিত সম্পর্কের ওপর একটি গভীর প্রতিফলন।
সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মাত্র কয়েক দশক আগেও পৃথিবী ছিল সবুজে মোড়ানো। আজ সেই চিরন্তন সবুজকে সরিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ধুলো, কংক্রিট এবং যন্ত্রের আধিপত্য। মানুষ এখন আর প্রকৃতির নরম ছোঁয়া অনুভব করে না।"
এই প্রেক্ষাপটেই "নীড়ের খোঁজে" থিমটি তৈরি করা হয়েছে। এটি বর্তমানের নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সংকটের এক শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই থিমের মাধ্যমে তারা সেইসব বিলুপ্তপ্রায় এবং আশ্রয়হীন প্রাণীদের কথা বলছেন, যারা একসময় আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, কিন্তু এখন কেবলই স্মৃতি।
তারা আরও বলেন, "আমরা এমন একটি নীড়ের সন্ধান করছি যেখানে মানুষ তার পরিবেশ এবং সব জীবের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে। শিল্পচর্চার মাধ্যমে আমরা সেই নীড়েরই আহ্বান জানাচ্ছি—যা কেবল একটি থাকার জায়গা নয়, বরং সহাবস্থানের প্রতীক।"