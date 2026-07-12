পিয়ালী মিত্র ও অয়ন শর্মা: আরও চাপে ভাইপো। সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিত্সায় পা বাদ! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পিএ সুমিত রায়-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে এবার রবীন্দ্রনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করল মালতী বিশ্বাসের পরিবারের। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে পুলিস। তদন্তভার দেওয়া হয়েছে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও-কে।
ঠিক কী ঘটেছে? আগামীকাল সোমবার স্বাস্থ্যভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে মালতী বিশ্বাসের ছেলে সৌম্যজিতকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজের কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে। সৌম্যজিত্ জানিয়েছেন, 'সেবাশ্রয় থেকে যেসব প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছিল, অভিষেকবাবুর কাছে যেসব কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মায়ের সমস্ত নথিপত্র নিয়ে আমরা স্বাস্থ্যভবনে যাচ্ছি'।
মালতী বিশ্বাস বলেন, 'আমি বেশি দায়ী করছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এত বড় সেবাশ্রয় কেন খুলেছিল? কেন মানুষকে পরিষেবা দিতে পারল না? কেন দায় এড়িয়ে গেল? আমার পা কাটার পরে আমার ছেলে সৌম্যজিত্ বিশ্বাস বারবার তাঁর কাছে গিয়েছে। কিন্তু তার পিএ অয়ন ও সুমিত আমার ছেলেকে কথা বলতে দেয়নি, দেখা করতে দেয়নি। বলছে, বলছে ছোটখাটো বিষয়ে তিনি পাত্তা দেননি। পাশে বসে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় চা খাচ্ছেন, তিনি কি শুনতে পাননি? দেখতে পাননি? কেন বারবার প্রত্যাখান'?
ঘটনাটি ঠিক কী? মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মালতী বিশ্বাস। অস্টিওআর্থারাইটিসের রোগী তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মালতীর ছেলে সৌম্যজিত্ জানিয়েছেন, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে আমাদের সাত নম্বর ওয়ার্ডে অভিষেকবাবুর ক্যাম্প বসেছিল। স্থানীয় কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়'। এরপর ৯৬ দিন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিলেন ওই মহিলা। সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল শরীরে। প্রাণ বাঁচাতে ডান পা বাদ দিতে হয়।
সৌম্যজিতের অভিযোগ, 'ভুল ওষুধ দেওয়ার জন্য ব্যাথা বেড়ে যায়। মেটিয়াবুরুজে সেবাশ্রয় মডেল ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও জুনিয়র ডাক্তার, রেজিস্ট্রেশন নেই। ট্রিটমেন্টের ঠিক নেই। তারা না পারায় পাঠিয়ে দেয় এম আর বাঙুরে। সেখানে অভিষেকবাবুর ছবি ও কাগজ দেখে বলে আমরা কোনও চিকিত্সা করতে পারব না। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেয়'।
এই খবর জি ২৪ ঘণ্টায় সম্প্রচারিত হওয়ার পর মালতী বিশ্বাসের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিত্সক। কোথাও যে একটা গাফিলতি হয়েছে, রোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে তা বুঝতে পারেন।
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