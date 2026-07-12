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সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিত্‍সায় পা বাদ-কাণ্ডে অভিষেকের বিরুদ্ধে FIR!

 Abhishek Banerjee Sebashraya:  আগামীকাল সোমবার স্বাস্থ্যভবনে ডেকে পাঠানো হল মালতী বিশ্বাসের ছেলে সৌম্যজিতকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজের কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:46 PM IST
সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিত্‍সায় পা বাদ-কাণ্ডে অভিষেকের বিরুদ্ধে FIR!
Image Credit: অভিষেকের বিরুদ্ধে FIR!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিত্‍সায় পা বাদ-কাণ্ডে অভিষেকের বিরুদ্ধে FIR!
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