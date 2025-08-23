Second Hooghly Bridge closed: বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু! ঘুরপথে কোন কোন রুট দিয়ে যাবে গাড়ি, জেনে নিন...

Second Hooghly Bridge closed: বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু! ঘুরপথে কোন কোন রুট দিয়ে যাবে গাড়ি, জেনে নিন...
Vidyasagar Setu closed: চলবে কেবল মেরামতি ও স্টিলের বিম বসানোর কাজ। হাওড়া থেকে কলকাতাগামী এবং কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়িগুলোকে বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
দেবব্রত ঘোষ: রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল। ভোর ৪টে থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যান চলাচল। হাওড়া সিটি পুলিসের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে একথা জানানো হয়েছে।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ওই সময়ে এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কেবল মেরামতি ও সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে স্টিলের বিম বসানোর কাজ করবে। কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে এলিভেটেড করিডর জন্য ওই বিম বসানো হবে। এই কাজের জন্য হাওড়া থেকে কলকাতাগামী এবং কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়িগুলোকে বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
হাওড়া সিটি পুলিসের ডি সি ট্রাফিক সুজাতা বীণাপাণি জানান, কোলাঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুগামী গাড়িগুলোকে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আবার কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়ি হাওড়া ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে যাবে। এছাড়াও মালবাহী গাড়ি বাদে বাস এবং অন্যান্য গাড়ি কাজিপাড়া-আন্দুল রোড হয়ে সরাসরি আলমপুর মোড় দিয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাবে।
বেশ কিছু গাড়ি হ্যাংস্যাং ক্রসিং, বেলেপোল, শৈলেন মান্না সরণি হয়ে হাওড়া-আমতা রোড ধরে ডোমজুড় হয়ে ডানকুনির দিকে যেতে পারে। আবার বেশ কিছু গাড়িকে জিটি রোড, বালি, মাইতি পাড়া দিয়েও ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে রাত সাড়ে ৯টার পর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন, Kolkata old Woman Murder: বাইরে পাহারায় বন্ধু, CCTV বন্ধ করে... কীভাবে নিউ গড়িয়ায় বৃদ্ধাকে খু*ন করে আয়া? তদন্তে হাড়হিম তথ্য...
আরও পড়ুন, Kolkata Airport Dog Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল কাস্টমসের অ্যালসেশিয়ান! হিংস্র কুকুরের আঁচড়ে-কামড়ে ৪ বছরের খুদে... কলকাতা বিমানবন্দরে হাড়হিম ঘটনা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)