/সেক্টর ফাইভে ফিল্মি স্টাইলে কিডন্যাপিং কাণ্ডে গ্রেফতার ৬, কেন অঙ্কনকে তুলে গিয়েছিল? কারা এরা?

নান্টু হাজরা: সেক্টর ফাইভ থেকে কিডন্যাপ এর ঘটনায় ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার হাতে গ্রেফতার ৬। হরিণঘাটা থেকে গ্রেফতার করা হয়। আজ আজ ধৃতদের বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিসের তরফ থেকে সাত দিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন জানানো হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অপহরণে ব্যবহার করা স্করপিও গাড়িটি।
অঙ্কন সাহা পেশায় ব্রোকার। কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেন অঙ্কন। কিন্তু সেই টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন না তিনি। সেই কারণে কয়েকজন যুবক কলকাতায় আসে কৃষ্ণনগর থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে। সেই গাড়ি নিয়ে সেক্টর ফাইভে এসে তারা রেইকি করছিল। সূত্রের খবর এর আগেও ওই যুবককে খুঁজতে সেক্টর ফাইভে তারা আসে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় ওই যুবককে হাতেনাতে পেতেই সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া করা গাড়িতে তুলে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে হরিণঘাটা চলে যায়। আগেই পুলিসের তরফ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়ির নম্বর পেয়ে যায়, সেই নম্বর দিয়ে সব থানাকে অ্যালার্ট করা হয়। চেকিং চলাকালীন হরিণঘাটা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যায়।
পুলিস সূত্রে খবর, অঙ্কন সাহা পেশায় জমির ব্রোকার। মালদার ইংরেজ বাজারের বাসিন্দা অঙ্কন। নিউটাউন বিডি ব্লকের ১০২নম্বর বাড়িতে ফ্ল্যাট কিনে পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। তবে এখান থেকে তিন বছর আগে ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে যান। পরিবার নিয়ে থাকতেন অঙ্কন সাহা। এই অঙ্কন সাহা বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়েছিল বলে পুলিস সূত্রে খবর। কিন্তু দীর্ঘদিন চলে গেলেও চাকরিও দিতে পারছিলেন না। এমনকী টাকাও ফেরত দিচ্ছিলেন না। বারবার যোগাযোগ করা হলে পরবর্তীতে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে এই অঙ্কন সাহাকে খুঁজছিল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ ঘোষ। বেশ কয়েকবার কলকাতা-সহ সল্টলেকের বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কনের খোঁজে দলবল নিয়ে এসেছিল বলে পুলিস সূত্রে খবর।
গত কাল একটি স্করপিও গাড়ি, নদীয়া থেকে ভাড়া করে অভিযুক্তরা আসে সেক্টর ফাইভে। সেক্টর ফাইভে তারা রেইকি করছিল বলে, এমনটাই খবর। অবশেষ গত মঙ্গলবার বিকেল ৫.৩০ নাগাদ তার খোঁজ পাওয়ার পরই অভিযুক্তরা অপহরণের কাণ্ডটি ঘটায়। অঙ্কন সাহা যখন পার্কিং থেকে তার বাইকটি বের করছিল, সেই সময় অভিযুক্তরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিসের কাছে। তড়িঘড়ি পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পৌঁছায় উচ্চপদস্থ পুলিস আধিকারিকরা।
সেক্টর ফাইভের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই গাড়ির নম্বর পাওয়া যায়। তত্ক্ষণাত্ গাড়ির নম্বরটি বিভিন্ন থানায় সার্কুলেট করে দেওয়া হয়। সেই মতো হরিণঘাটা এলাকায় পুলিস টহলদারি ও চেকিং এর সময় ওই গাড়িটি নজরে আসে সঙ্গে সঙ্গে এই গাড়িটাকে আটক করা হয়। গাড়িতে থাকা ৬ জনকে আটক করে হরিণঘাটা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধার হয় অঙ্কন সাহা। ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স আনার পুলিসকে জানানো হলে পুলিস গিয়ে হরিণঘাটা থানা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্তদের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় নিয়ে আসা হয়। রাতভোর চলে জিজ্ঞাসাবাদ। আজ তাদের বিধাননগর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিসের তরফ থেকে সাত দিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন জানানো হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিস জানার চেষ্টা করবে শুধুই কী টাকা পয়সার কারণে এই কিডন্যাপের ঘটনা নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে।
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