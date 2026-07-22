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সেক্টর ফাইভে ফিল্মি স্টাইলে কিডন্যাপিং কাণ্ডে গ্রেফতার ৬, কেন অঙ্কনকে তুলে গিয়েছিল? কারা এরা?

Sector V Kidnapping Case: সেক্টর ফাইভের পার্কিং থেকে যুবককে একটি গাড়িতে অপহরণ করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হরিণঘাটা থেকে অপহৃতকে উদ্ধার ও ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতদের সাত দিনের পুলিস হেফাজত চেয়ে বিধাননগর আদালতে তোলা হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:50 AM IST
সেক্টর ফাইভে ফিল্মি স্টাইলে কিডন্যাপিং কাণ্ডে গ্রেফতার ৬, কেন অঙ্কনকে তুলে গিয়েছিল? কারা এরা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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