Kolkata: হাড়হিম হরিদেবপুর! জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে মারধর, গণধর্ষণ...
Kolkata Gangrape: জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাস্থল থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে গিয়ে নির্যাতিতা হরিদেবপুর থানার দ্বারস্থ হয়। যদিও ঘটনাস্থলটি রিজেন্ট পার্ক এলাকার।
বিক্রম দাস: হরিদেবপুরে হাড়হিম কাণ্ড। জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। গত শুক্রবার অর্থাত্ ৫ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটে বলে জানা যায়। ৬ সেপ্টেম্বর তরুণী হরিদেবপুর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস ইতোমধ্যেই এফআইআর করে তদন্ত শুরু করেছে। দুই অভিযুক্ত বেপাত্তা, তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিস।
আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্য়ে একজন সরকারি চাকরি করে। এবং অন্যজন একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। ২০ বছরের নির্যাতিতা কলেজের পড়ুয়ার পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। অভিযুক্তরা নির্যাতিতার পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে।
৫ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ১০.৪৫ নাাগাদ অভিযুক্ত চন্দন মালিক নির্যাতিতাকে অন্য এক অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপের বাড়িতে নিয়ে যায়। যা মালঞ্চার কাছে অবস্থিত। এরপর দুই অভিযুক্ত মিলে তরুণীকে মারধর করে এবং গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরের দিন সকাল প্রায় ১০.৩০ টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।
পুলিসের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমত পরিকল্পনা করেই নির্যাতিতাকে জন্মদিন পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে গেলে দুজন মিলে নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করে। অন্যদিকে, ঘটনাটির অভিযোগ দায়ের হরিদেবপুর থানাতে হলেও, ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট কলোনি এলাকায়।
