Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Train Cancel: শনি-রবি শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল, তালিকায় কোন কোন ট্রেন?

Train Cancel: শনি-রবি শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল, তালিকায় কোন কোন ট্রেন?

Train Cancel: শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিট থেকে রবিবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত এই লাইনে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। এছাড়া, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রবিবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত নারকেলডাঙা কারশেডে ট্রেনের যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:58 PM IST
Train Cancel: শনি-রবি শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল, তালিকায় কোন কোন ট্রেন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কাজ পাইয়ে দিতে টাকা দাবি, সরাসরি যৌন প্রস্তাব, স্বরূপের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ?
Swarup Biswas Arrested11 min ago
2
Swarup Biswas Arrested1 hr ago
3
TRAIN CANCEL1 hr ago
4
Kalbaisakhi death2 hrs ago
5
Oracle2 hrs ago