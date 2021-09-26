Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /দিল্লিকাণ্ডের প্রতিবাদে অভিনব কর্মসূচি, দেশজুড়ে এবার পুলিসকেমেলোডি চকোলেট খাওয়াবে SFI!

দিল্লিকাণ্ডের প্রতিবাদে অভিনব কর্মসূচি, দেশজুড়ে এবার পুলিসকে'মেলোডি' চকোলেট খাওয়াবে SFI!

SFI Melody Chocolate Protest: SFI নেতা সৃজন ভট্টাচার্য জানান,  'পিপলস কমিশন তৈরি করব। স্বাধীনভাবে কাজ করবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা থাকবেন। ২০ জুলাই পুলিসি অত্যাচার সম্পর্কে খুঁজে বের করবেন কেন এভাবে মারধর করা হল। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 23, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:04 AM IST
দিল্লিকাণ্ডের প্রতিবাদে অভিনব কর্মসূচি, দেশজুড়ে এবার পুলিসকে'মেলোডি' চকোলেট খাওয়াবে SFI!

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রিন্ড হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রীর!
woman safety53 min ago
2
Durand Cup 20261 hr ago
3
Municipality Corruption2 hrs ago
4
Delhi Jantar Mantar Protest2 hrs ago
5
Meghalaya honeymoon murder case2 hrs ago