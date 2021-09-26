দিল্লিকাণ্ডের প্রতিবাদে অভিনব কর্মসূচি, দেশজুড়ে এবার পুলিসকে'মেলোডি' চকোলেট খাওয়াবে SFI!

মৌমিতা চক্রবর্তী: দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনে পুলিসি বর্বরতার প্রতিবাদে পথে বামেরা। দেশজু়ড়ে পুলিসকে মেলোডি চকোলেট খাওয়ানোর কর্মসূচি ঘোষণা করল SFI। কবে? ২৫ ও ২৬ জুলাই। সঙ্গে দেশজুড়ে ছাত্র ধর্মঘট, 'রাত জাগো, দেশ জাগো'।
SFI নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'দিল্লির যন্তরমন্তরে যে চলমান ছাত্র-যুব আন্দোলন চলছে, এবং তার উপরে যে ভয়ানক পুলিসি অত্যাচার হয়েছে গত ২০ জুলাই। সে সবটা মাথা রেখে আজ, ২২ জুলাই গোটা দেশজুড়ে আমরা ক্য়াম্পাস ক্যাম্পেইন শুরু করলাম। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে। পুলিসি অত্যাচারে জন্য অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। ন্য়াশনাল টেস্টিং এজেন্সি বাতিল করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি, যেখান থেকে সমস্যার সূত্রপাত, সেটা ভাবনাচিন্তা করা উচিত। মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। দাবিগুলি সামনে রেখেছি'।
সৃজন জানান, 'পিপলস কমিশন তৈরি করব। স্বাধীনভাবে কাজ করবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা থাকবেন। ২০ জুলাই পুলিসি অত্যাচার সম্পর্কে খুঁজে বের করবেন কেন এভাবে মারধর করা হল। আগামীকাল গোটা দেশজুড়ে রাজভবন জুড়ে কেন্দ্র দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে SFI। আমরা রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চাই। আগামী ২৪ তারিখ প্রথম ছাত্র সংগঠন হিসেবে দেশজুড়ে ছাত্র ধর্মঘট ডাকছে SFI। সেদিন রাতেই গোটা দেশজুড়েআমরা যন্তরমন্তর তৈরি করব। 'রাত জাগো, দেশ জাগো'। ২৫ ও ২৬ তারিখ দেশজুড়ে পুলিসকে মেলডি চকলেট খাওয়াব'।
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