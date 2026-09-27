জনসংযোগের বিল্বমূলেই দুর্গার বোধন! 'মা দুর্গার সৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে এবার ১০ বছরে শেক্সপিয়র সরণির থানার পুজো

অয়ন ঘোষাল: দুর্গা প্রতিমার সামনে বেজে ওঠে ঢাক। ধূপ ও ধুনোয় ভরে ওঠে মণ্ডপ। সঙ্গে পুরোহিতের শুদ্ধ সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ। মহাষষ্ঠীতে ঘট স্থাপনের সময় পট্টবস্ত্র পরে যিনি সংকল্পে বসেন, তিনি থানার ওসি। দশ বছরে পা দিল কলকাতা পুলিসের কোনও থানা আয়োজিত পুজো শেক্সপিয়র সরণি সার্বজনীন। তবে পুজোর মূল জাঁকজমক বেড়েছে ২০২২ সালে করোনা কালের পর।
এই পুজোর আয়োজক শেক্সপিয়র সরণি থানা। ২০১৬ সালে থানার উল্টোদিকে অত্যন্ত ছোট করেই এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। পুলিস আধিকারিকদের মূল উদ্দেশ্য এলাকার বাসিন্দাদের মাধ্যমে জনসংযোগ। তাই এগিয়ে এসেছেন এলাকার বাসিন্দারা। আর এই বছর এই পুজোই ‘থিমের পুজো’। পুজোর থিম ‘মা দুর্গার সৃষ্টি’। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তেজ থেকে কীভাবে মহিষাসুরমর্দিনীর সৃষ্টি হল, তা-ই তুলে ধরা হবে এই পুজোয়।
পুলিসের এক আধিকারিক জানান, শেক্সপিয়র সরণি থানার প্রায় তিন কিলোমিটারের মধ্যে সেরকম কোনও পুজো নেই। আবার শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বেশিরভাগই থাকেন বহুতলে। আবার একাংশ থাকেন নিজস্ব বাড়িতে। বেশিরভাগই পেশায় ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। পুলিসের প্রয়োজন ছিল জনসংযোগের। আর মূলত জনসংযোগের জন্যই থানার তৎকালীন ওসি সুজিত চক্রবর্তীর উদ্যোগে শুরু হয় দুর্গাপুজো। জনসংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই এই পুজোয় পুরো শহর ও কলকাতা পুলিসের মঙ্গল কামনা করা হয়।
পুজোর জন্য বাজার থেকে শুরু করে ডেকরেটার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিমা পছন্দ করে কেনা, মণ্ডপসজ্জা, আলো, মাইক, ফুল, ফল, পুজোর যাবতীয় উপকরণ, ঢাকি, আমন্ত্রণপত্র তৈরি করা-সহ সবকিছুই নিজেদের হাতে করেন শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিসকর্মী ও আধিকারিকরা।
প্রত্যেকবারের মতো পঞ্চমীতে হবে পুজোর উদ্বোধন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, মহাষষ্ঠীর দিন পুরোহিতের সঙ্গে বসে নিষ্ঠাভরে সংকল্প করবেন থানার ওসি অয়ন ভৌমিক। সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন থানার অতিরিক্ত ওসি, অন্য আধিকারিক ও পুলিসকর্মীরা। বোধনের পর সব নিয়ম মেনে হবে পুজো। পুলিসের পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা প্রত্যেকদিন পুষ্পাঞ্জলি দেন।
এই বছর পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কের পুজোর আইন ও শৃঙ্খলার মূল দায়িত্ব বর্তাবে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিসকর্মী ও আধিকারিকদের উপর। তার মধ্যেও তাঁরা নিজেদের নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো সম্পন্ন করবেন বলে জানিয়েছে পুলিস।
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