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জনসংযোগের বিল্বমূলেই দুর্গার বোধন! 'মা দুর্গার সৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে এবার ১০ বছরে শেক্সপিয়র সরণির থানার পুজো

Durga Puja 2026: এলাকাবাসীর সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে ২০১৬ সালে শেক্সপিয়র সরণি থানার উদ্যোগে এই দুর্গাপুজো শুরু হয়। চলতি বছরে দশ বছরে পা দেওয়া এই পুজোর মূল থিম ‘মা দুর্গার সৃষ্টি’। বাজারহাট থেকে মণ্ডপসজ্জা—পুজোর যাবতীয় কাজ থানার পুলিসকর্মীরাই নিজেদের হাতে সামলান। মহাষষ্ঠীর সংকল্প থেকে অঞ্জলি, এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়েই নিষ্ঠাভরে এই উৎসব উদযাপন করে থানা।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 27, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:22 PM IST
জনসংযোগের বিল্বমূলেই দুর্গার বোধন! 'মা দুর্গার সৃষ্টি'র মধ্যে দিয়ে এবার ১০ বছরে শেক্সপিয়র সরণির থানার পুজো

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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