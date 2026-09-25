/‘কমপক্ষে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত’, SIR বিতর্কের মাঝেই জ্ঞানেশকে নিয়ে বড় মন্তব্য শমীকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে যখন রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে, তখনই তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়ার দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। শমীকের দাবি, ভোটের আগে, ভোট চলাকালীন এবং ভোটের পর হিংসা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা রয়েছে। তাঁর কথায়, মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছিলেন। একইসঙ্গে তাঁরা ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকাও চেয়েছিলেন। তাঁর দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে সেই কাজ হয়েছে। এই কারণেই তাঁকে ‘কমপক্ষে পদ্মভূষণ’ দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তবে শমীকের এই মন্তব্য এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে SIR নিয়ে বিতর্ক চলছে।
শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, তার কৃতিত্ব জ্ঞানেশ কুমারের। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, “একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে বলতে পারি ভোট পূর্ববর্তী, ভোট চলাকালীন, ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে যিনি পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাঁচ বছর পর যে নির্বাচন দেখেছেন, যেখানে মৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে, ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে মানুষকে ভয়মুক্ত করে, তাঁর ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন যিনি, তিনি জ্ঞানেশ কুমার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চেয়েছিলেন। ভোট দিতে চেয়েছিলেন। ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট চেয়েছিলেন। সেটা যিনি করে দেখিয়েছেন তিনি জ্ঞানেশ কুমার। কমপক্ষে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত।”
নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী গত ১০ মাসে SIR ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিকবার আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে, নির্বাচন কমিশন ওই ধরনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছে, নোট, পর্যবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ। কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, SIR-সহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিন নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদনেই নেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মত ছিল।
এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কার্যত দুই বিপরীত অবস্থান দেখা যাচ্ছে। একদিকে শমীক ভট্টাচার্য তাঁর কাজের প্রশংসা করে পদ্মভূষণের দাবি তুলেছেন। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
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