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‘কমপক্ষে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত’, SIR বিতর্কের মাঝেই জ্ঞানেশকে নিয়ে বড় মন্তব্য শমীকের

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মভূষণ দেওয়ার দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরিতে জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা রয়েছে। যদিও একই সময়ে SIR-সহ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:46 PM IST
‘কমপক্ষে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত’, SIR বিতর্কের মাঝেই জ্ঞানেশকে নিয়ে বড় মন্তব্য শমীকের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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