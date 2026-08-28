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'দয়া করে বডি দান করবেন না, কাজেই লাগেনি জ্যোতি বসুর দেহ', মৃত্যুর ১৬ বছর পর কেন একথা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী?

Sharadwat Mukherjee on body donation: "প্রাক্তন মুখ‌্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে দেহটা দান করেছিলেন, মেডিক‌্যাল সায়েন্সের কোনও কাজে আসেনি তা। কাজে আসত যদি তিনি..." অকপট স্বাস্থ‌্যমন্ত্রী ডা.শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
 

Published: Aug 28, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:47 PM IST
'দয়া করে বডি দান করবেন না, কাজেই লাগেনি জ্যোতি বসুর দেহ', মৃত্যুর ১৬ বছর পর কেন একথা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী?

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