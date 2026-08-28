'দয়া করে বডি দান করবেন না, কাজেই লাগেনি জ্যোতি বসুর দেহ', মৃত্যুর ১৬ বছর পর কেন একথা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী?

অয়ন শর্মা: দয়া করে ‘বডি দান’ করবেন না। মেডিক্যাল সায়েন্সের কোনও কাজে লাগেনি জ্যোতি বসুর দেহ! চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনও কাজে আসেনি জ্যোতি বসুর দেহ। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর ১৬ বছর পর অকপট স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা.শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কেন একথা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী? ইতিমধ্যেই তাঁর বক্তব্য ঘিকে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার শঙ্কর নেত্রালয়ের চক্ষুদান সংক্রান্ত সচেতনতামূলক এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেক শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে দেহটা দান করেছিলেন, মেডিক্যাল সায়েন্সের কোনও কাজে আসেনি তা। কাজে আসত যদি তিনি লাইভ ডোনেশন করতেন।" আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কী এই লাইভ ডোনেশন?
মুর্মূষু ব্যক্তির মস্তিষ্কের কোষে যখন অক্সিজেন পৌঁছায় না, তখন তা কাজ করা বন্ধ রাখে। ভেন্টিলেটর সাপোর্টের মাধ্যমে রোগীর হার্ট শুধু সচল থাকে। চিকিৎসক এই সময় ব্রেন ডেথ ঘোষণা করেন। এই অবস্থায় রোগীর দেহ থেকে কিডনি, লিভার, হার্ট প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু রোগীর শ্বাস এবং রক্ত চলাচল, দুই-ই যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় ‘ক্লিনিক্যাল ডেথ’। এই ‘ক্লিনিক্যাল ডেথ’-এর পর অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না।
কিন্তু সেই সময় দেহ দান করা হয়। যা মূলত কাজে লাগে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে। ডাক্তারি পড়ুয়ারা মৃতদেহ কাটাছেড়া করে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশোনা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যদি জ্যোতি বসু ব্রেন ডেথ থাকাকালীন দেহ দান করতেন, তবে তা মেডিক্যাল সায়েন্সে কাজে লাগত।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্রেন ডেথ অবস্থায় ছিলেন উনি। তখন ওনার শরীরের অঙ্গগুলো সক্রিয় ছিল। তাই সেই সময় 'লাইভ ডোনেশন' করলে তা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজে লাগত।
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