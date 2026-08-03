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NCPI-তে যোগ দিচ্ছেন শশী পাঁজা-সহ ২ হেভিওয়েট 'মন্ত্রী'- ৩ সাংসদ! ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল খেলা?

Kakali Ghosh Dastidar Sashi Panja: কালীঘাটে NCPI সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ক্লিনিকে গোপন বৈঠকে বসেন প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা। রবিবার কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ দাবি করেন, ওই বৈঠকে শশী একা নন, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আরও এক হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী। মমতার ছিন্নভিন্ন ‘মহিলা ব্রিগেড’-এর এই নতুন পদক্ষেপ ঘিরে ফের তীব্র দলবদলের জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:32 AM IST
NCPI-তে যোগ দিচ্ছেন শশী পাঁজা-সহ ২ হেভিওয়েট 'মন্ত্রী'- ৩ সাংসদ! ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল খেলা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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