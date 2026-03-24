Shashi Panja voter list issue: ভোট দিতে কি পারবেন শশী পাঁজা? সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরোতেই চিন্তায় মন্ত্রী

Shashi Panja voter list issue:  গতকাল, সোমবার প্রকাশিত হয়েছে সাপ্লমেন্টারি ভোটার তালিকা। তালিকা নিজের নাম আছে কিনা, তা দেখতে পাচ্ছেন না শশী পাঁজা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 24, 2026, 04:05 PM IST
ভোট দিতে পারবেন তো? চিন্তায় শশী পাঁজা।

রক্তিমা দাস: নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন তো? চিন্তায় খোদ রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী, শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা। SIR-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম ছিল না।  সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম আছে কিনা, তা দেখতে পারছেন না তিনি। কমিশনের সাইটে গিয়ে পিডিএফ ডাউনলোড করতে গেলে নাকি ইরর দেখাচ্ছে!

SIR-এ রেহাই নেই কারও।  লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির কারণ দেখিয়ে শুনানিতে তলব করা হয়েছিল  শশী পাঁজাকে।  উত্তর কলকাতার কেশব ভবনে শুনানিতে হাজিরাও দিয়েছিলেন তিনি। শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে নিশানা করেন নির্বাচন কমিশনকেই। বলেন,'অবাক হয়ে গেলাম, আমার ২০০২ সালে নাম রয়েছে। ওই নামের বানান, বর্তমানে ফর্মে যেটা এল, কোন কিছুতে কোনও ফারাক নেই। সমস্ত পরিষ্কার। শুধু ওরা বলল, BLO অ্যাপে, হয়তো অ্যাপ আপডেটেড নয় গলদ। গলদ ওদের। এটুকু দেখালে হত, ১১ নথি আমার কাছে চাওয়াটা আমি স্তম্ভিত হওয়াতে অন্য রায় রিয়্যাক্ট করল'।

শুনানি পর্ব শেষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কিন্তু সেই তালিকায় নাম ছিল না শশী। বস্তুত, রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম ছিল ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করেছেন বিচারবিভাগীয় অফিসার।  গতকাল, সোমবার প্রথম দফায় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার বেরিয়েছে। 

এদিকে  যে ২৯ লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে, তাদের কাদের নাম শেষপর্যন্ত ভোটার তালিকায় থাকল? কারাই-বা বাদ পড়লেন? তা কিন্ত জানানো হয়নি। রাজ্যে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২০৯৪। প্রথম স্লাপিমেন্টারি তালিকায় কোন কোন বিধানসভার ভোটারের নাম রয়েছে, তাও স্পষ্ট নয় এখনও।

নাম বাদ গেলে কী হবে

যাঁদের নাম এই তালিকা থেকে বাদ যাবে, তাঁদের জন্য আইনি প্রতিকারের পথ খোলা রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। নাম বাদ পড়া নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে ভোটাররা অনলাইনে বা অফলাইনে এই ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে চিন্তার বিষয় হলো, মনোনয়ন পেশের শেষ তারিখের আগে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

গতকাল, সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশিত হয় SIR-র সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা। কিন্তু সেই তালিকায় অনেকেই নিজের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমাদের কাজ হল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা। জুডিশিয়াল অফিসারের কাছ থেকে আসলে তা শুধু আমরা পাবলিশ করব। সিইও হিসেবে আমার কাছে কোনও হিসেবে নেই। এটা একটা চলমান প্রসেস। কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন আগে, কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন পরে। যখন এই প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে তখন বলতে পারব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

