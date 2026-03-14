Shashi Panja Attacked: ওরা বাইরে থেকে গুন্ডা এনে হামলা করেছে, বিজেপি একটা খুনি দল: আক্রান্ত মন্ত্রী শশী পাঁজা, উত্তপ্ত গিরিশ পার্ক
প্রবীর চক্রবর্তী: ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা জনসভাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই সাজ সাজ রব ছিল তিলোত্তমায়। কিন্তু সেই সভার কয়েক ঘণ্টা আগেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক চত্বর। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, দেদার ইটবৃষ্টি এবং রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনায় কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি, রক্তাক্ত হন রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে পুলিস আধিকারিকও। এই নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় বিজেপিকে ‘খুনি ও গুন্ডাদের দল’ বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আকস্মিক হামলা
শনিবার সকালে যখন উত্তর কলকাতা থেকে বিজেপি কর্মীদের একটি বিশাল মিছিল এবং বাসের কনভয় ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল, তখনই গিরিশ পার্ক মোড়ে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মন্ত্রীর বাড়ির সামনে থাকা ‘বয়কট বিজেপি’ পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা বাস থেকে নেমে মন্ত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথারি ইটবৃষ্টি শুরু করে।
ইটের আঘাতে মন্ত্রীর বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার সময় মন্ত্রী শশী পাঁজা বাড়ির ভেতরেই উপস্থিত ছিলেন। হামলায় তিনি নিজেও সামান্য চোট পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এছাড়া তাঁর দুই কর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে বউবাজার থানার ওসিসহ এক পুলিশ কর্মীও জখম হন।
'এরা খুনি ও গুন্ডার দল': গর্জে উঠলেন শশী পাঁজা
বাড়ির সামনে এই তান্ডব দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, “বিজেপি একটা খুনি দল। সমস্ত গুন্ডা, মাওয়ালিদের নিয়ে ওরা ব্রিগেড করছে। এরা কারা? আমার বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে দিয়েছে, ভেতরে ইট ছুঁড়েছে। আমাদের ৫০ জনেরও বেশি ছেলেমেয়েকে মারধর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এমনকি আমিও ওদের হাত থেকে রেহাই পাইনি, আমিও আহত।”
তিনি আরও যোগ করেন, “গণতন্ত্রকে খুন করা হচ্ছে। যারা মেন রাস্তার ওপর একজন মন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর দুঃসাহস দেখায়, তারা সাধারণ মানুষের কতটা ক্ষতি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এরা রাজনৈতিক দল নয়, এরা দুষ্কৃতীদের সমাবেশ।” মন্ত্রীর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই বহিরাগতদের এনে এই হামলা চালানো হয়েছে।
পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও রক্তগঙ্গা
বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূল কর্মীরাই উস্কানি দিয়ে অশান্তি পাকিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের পাল্টা বক্তব্য, পুলিশের উপস্থিতিতে বিনা প্ররোচনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের বাস লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়েছে। রাস্তার ওপর এক বিজেপি কর্মীকে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে থাকতে দেখা যায়। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তাঁদের কর্মীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাড়ির ছাদ ও রাস্তা থেকে হামলা চালানো হয়েছে। উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষও এই সংঘর্ষের মাঝে পড়ে আহত হন।
রণক্ষেত্র গিরিশ পার্ক ও পুলিসের ভূমিকা
হামলার খবর চাউর হতেই তৃণমূল সমর্থকরা ব্যাপক সংখ্যায় রাস্তায় নেমে আসে। এর ফলে দু’পক্ষের সংঘর্ষ চরম আকার নেয়। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটি বড় অংশ সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। গোটা রাস্তা ইট, পাথর এবং কাঁচের টুকরোয় ভরে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও র্যাফ (RAF) নামানো হয়। পুলিশের সামনেই দু’পক্ষ হাতাহাতিতে জড়ালেও, উন্মত্ত জনতাকে সরাতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।
গিরিশ পার্কে আতঙ্ক
আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন গিরিশ পার্কে রক্ত ঝরছে, তখন কয়েক কিলোমিটার দূরে ব্রিগেড ময়দানে ছিল উৎসবের আমেজ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি বিশাল মঞ্চ, ঢাক-ঢোলের শব্দ আর গেরুয়া পতাকায় মোড়া ময়দানে সমর্থকরা মেতে ছিলেন উল্লাসে। কেউ রাম সেজে এসেছেন, কেউ আবার শরীরে নীল রঙ মেখে হাতে ধনুক নিয়ে হাজির হয়েছেন। কিন্তু উত্তরের এই হিংসার ছায়া সেই উৎসবের মেজাজে কিছুটা হলেও আতঙ্কের মেঘ ছড়িয়ে দেয়।
বর্তমানে গিরিশ পার্ক এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও নতুন করে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা এবং শশী পাঁজার কড়া মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক পারদকে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে।
