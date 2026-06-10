/Shatadru Dutta on Aroop Biswas: ভয়ংকর বিপদের খাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মাথায়: মেসিকাণ্ডে বিরাট বড় পদক্ষেপ শতদ্রু দত্তর, তোলপাড় রাজ্য

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে ভোটের কয়েক মাস আগেই তৈরি হয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা। ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। জেল থেকে বেরিয়ে রাজ্য়ের পালাবদলের পর প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই আইনি লড়াই আর জল গড়ায় অনেকদিন। এই মামলায় এবার বড় আইনি ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রাক্তন মন্ত্রীর বিদেশযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাঁর পাসপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি রাজ্য ছাড়তে পারবেন না বলেও সাফ জানানো হয়েছে। তবে এই মামলায় পুলিস তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারির মতো কোনও কঠোর বা দমনমূলক পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে আদালত।
অন্যদিকে, হাইকোর্টের এই রায়ের পরই মামলার জল আরও বহুদূর গড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। সূত্রের খবর, প্রাক্তন মন্ত্রীর এই অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাঁর কঠোর শাস্তির দাবিতে এবার দেশের শীর্ষ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত।
বুধবার শুনানির শুরুতেই মেসিকাণ্ড নিয়ে আদালতে অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ প্রকাশ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি মন্তব্য করেন, 'এই ঘটনায় রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। মেসিকে জড়িয়ে ধরে অরূপ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছেন! মেসি কি অরূপ বিশ্বাসের বাল্যবন্ধু? অরূপ বিশ্বাস এসব কীভাবে করতে পারলেন? মেসির অত কাছাকাছি অরূপ বিশ্বাস গেলেন কেন? এতে মেসির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি?' বিচারপতি আরও যোগ করেন, গোটা দেশের আরও অনেক জায়গায় মেসি গিয়েছেন, কোথাও তো এমন নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা হয়নি।
আদালতে অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী যখন মক্কেলের ডিম-পাথর ছোঁড়ার আশঙ্কায় নিরাপত্তার আবেদন জানান, তখন বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'পুলিস দেখা করতে বলছে, যাচ্ছেন না কেন? কবে যাবেন?' এর জবাবে আইনজীবী জানান, আদালত রক্ষাকবচ দিলে তাঁরা কালকেই যেতে প্রস্তুত। এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, তদন্ত চলবে তদন্তের মতোই, তবে পুলিসকে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে তলব করতে হবে। বিধাননগরের পুলিস কমিশনারের নেতৃত্বে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ঠা আগস্ট।
ঘটনার সূত্রপাত গত বছর ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ওঠে, যুবভারতীতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কিনেও সাধারণ দর্শকরা যখন প্রিয় তারকাকে চোখের দেখা দেখতে পাননি, তখন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ঘনিষ্ঠরাই সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে মেসিকে কার্যত ছেঁকে ধরেছিলেন। এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের জেরে অরূপ বিশ্বাসকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন।
রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর, শতদ্রু দত্ত প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ভিত্তিতে টিকিটে কালোবাজারি, বেআইনিভাবে টাকা তোলা, ভয় দেখানো, প্রতারণা ও তোলাবাজি সহ মোট ৫টি গুরুতর ধারায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের হয়।
তবে শতদ্রু দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের অরূপ বিশ্বাসের এই রক্ষাকবচকে সহজে মেনে নিতে নারাজ। প্রাক্তন মন্ত্রীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবিতে তিনি এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা আগামী দিনে অরূপ বিশ্বাসের অস্বস্তি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।
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