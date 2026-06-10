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  • /Shatadru Dutta on Aroop Biswas: ভয়ংকর বিপদের খাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মাথায়: মেসিকাণ্ডে বিরাট বড় পদক্ষেপ শতদ্রু দত্তর, তোলপাড় রাজ্য

Shatadru Dutta on Aroop Biswas: ভয়ংকর বিপদের খাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মাথায়: মেসিকাণ্ডে বিরাট বড় পদক্ষেপ শতদ্রু দত্তর, তোলপাড় রাজ্য

Aroop Biswas in Messi Case: ঘটনার সূত্রপাত গত বছর ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ওঠে, যুবভারতীতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কিনেও সাধারণ দর্শকরা যখন প্রিয় তারকাকে চোখের দেখা দেখতে পাননি, তখন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ঘনিষ্ঠরাই সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে মেসিকে কার্যত ছেঁকে ধরেছিলেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:26 PM IST
Shatadru Dutta on Aroop Biswas: ভয়ংকর বিপদের খাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের মাথায়: মেসিকাণ্ডে বিরাট বড় পদক্ষেপ শতদ্রু দত্তর, তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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