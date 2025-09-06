English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 6, 2025, 10:37 PM IST
Shatarup Ghosh on Anirban Bhttacharya's song: 'আমি সেদিন ওই শো-তেই ছিলাম! আমার খুব আফশোস.... ' হুলিগানইজ়ম গান বিতর্কে শতরূপ বললেন...

মৌমিতা চক্রবর্তী: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এখন তিনি। সৌজন্যে তাঁর গানের দল  ‘হুলি গান ইজম’(Hooliganism)। কিছুদিন আগেই তাঁদের মেলার গান ছড়িয়েছিল ঝড়ের গতিতে। এবার এক কনসার্ট থেকে ভাইরাল অনির্বাণের গান।অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য। যে গানে তাঁর কটাক্ষের নিশানায় দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh), কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) থেকে শতরূপ ঘোষ (Satarup Ghosh)। 

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, অনির্বাণ গাইছেন, "এসব গান-বাজনা ছাড়, চল প্রোমোটারি করি, বড় গাড়ি চড়ি / ইলেকশানের মেজাজ বুঝে দলটা বদল করি/ এই আমাদের দোষ/ গানবাজনা করতে এসে এসব কথা বললে/ রেগে যাবে কুণাল ঘোষ"। তবে শুধু কুণাল ঘোষই নয়, এরপরে নাম না করে হুলি গান ইজমের কটাক্ষ ছিল দিলীপ ঘোষের দিকে। গানের কথায়, "আরেক ঘোষও আছে/ দাদা খুবই রোমান্টিক/ ঘোষ দিয়ে যায় চেনা/ গয়না দোকান সব তুলে দাও, গোরুর দুধে সোনা।" অবশেষে আসে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের নাম। অনির্বাণ গেয়ে ওঠেন, "আরেক ঘোষও আছে, ওই বিপ্লবীদের পার্টি/ টিভি চ্যানেলপার্টি অফিস বড্ড হাঁটাহাঁটি/তাই কিনেছে গাড়ি/দামটা বেশি খুব/ ফেসবুকেতেই রাজা মোদের দাদা শতরূপ"। 

এবার এই গান নিয়ে প্রথম মুখ খুললেন ২৪ ঘণ্টার কাছে।  অনির্বাণের গানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সঙ্গে জানালেন এই গান নিয়ে কখনই ট্রোল করা উচিত্‍ নয়। সমকালীন শিল্পীদের সমাজে ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে সজাগও সরব থাকা উচিত্‍। অনির্বাণও তাই থেকেছেন। 

ভিডিয়োটি দেখতে এইখানে ক্লিক করুন: 

https://youtube.com/shorts/9nmfniZ2rEo?si=oeQC8iX2Xoh72Rjg

সিপিএমের এই তরুণ তুর্কি এমনও জানান যে, তিনি ওই শো-তে অর্থাত্‍ ওই কনসার্টে ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কাজ থাকায় তিনি পুরো অনুষ্ঠান দেখতে পাননি। 'হুলিগানইজম' গান গাইতে ওঠার আগেই তিনি বেরিয়ে যান। লাহলে সামনের সারিতে বসে উপভোগ করতেন ওই শো। 

