অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হোটেল 'শিখা ইন', অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে চাঞ্চল্যকর তথ্য!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হোটেল 'শিখা ইন'। ফরেনসিক তদন্তে প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ, হোটেলে রিসেপশনে শর্ট সার্কিট হয়েছিল। ঘরগুলি ফলস সিলিং পর্যন্ত আলাদা করা ছিল। উপরে অংশ খোলা ছিল। ওই খোলা অংশ দিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে উপরের দিকে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর তেমনই।
খাস কলকাতায় 'বার্নিং' হোটেল। নিউ মার্কেটে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে নড়চড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভা। পুরবোর্ডে ভেঙে দায়িত্বে এখন কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। তিনি জানিয়েছে, 'পুরসভার ১৬ বরোতেই আলাদাভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেবে কমিটি। ২৫ আগস্ট শহরের ১৬টি বরোতে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হওয়া আবাসন, মার্কেট, হোটেল সহ যেখানে মানুষের জমায়েত হয় সেই সব জায়গার অগ্নি নির্বাপন এবং অন্যান্য সুরক্ষা বিধি অবস্থা খতিয়ে দেখবেন কমিটির সদস্যরা'।
এই ঘটনায় পুরসভার নজরদারিতে যে ঘামতি ছিল, তা স্বীকার করে নিয়েছেন পুর কমিশনার। তিনি জানান, 'নজরদারির কোথায় ত্রুটি ছিল সেটা খতিয়ে দেখার জন্য বিল্ডিং বিভাগের কাছ থেকে যাবতীয় রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। লাইসেন্স এবং বিল্ডিং বিভাগে কোথায় কোথায় গাফিলতি ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে'। বলেন, যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদেরও দায়িত্ব সচেতন থাকা প্রয়োজন'। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও অগ্নিকাণ্ডে প্রসঙ্গ ওঠে। আগামী ১ মাস সব হোটেল,হাসপাতাল,সব জায়গায় ফায়ার অডিট হবে। তারপর রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।
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