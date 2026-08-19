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অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হোটেল 'শিখা ইন', অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে চাঞ্চল্যকর তথ্য!

Kolkata Hotel Fire: 'পুরসভার ১৬ বরোতেই আলাদাভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।  আগামী এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেবে কমিটি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:58 PM IST
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হোটেল 'শিখা ইন', অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে চাঞ্চল্যকর তথ্য!
Image Credit: অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হোটেল &#039;শিখা ইন&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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